Rủ nhau đi tắm suối, 4 nữ sinh lớp 6 bị đuối nước thương tâm khiến người thân vô cùng đau đớn.

Chiều qua (25/5), trao đổi với báo chí, ông Trần Văn Ngọc, Chủ tịch UBND xã Quang Kim (huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 4 nữ sinh tử vong. Trước đó, vào 13 giờ cùng ngày, 6 học sinh lớp 6 trường THCS Quang Kim xin phép gia đình đi chơi, sau đó không lâu thì xảy ra sự việc đau lòng trên.

Cụ thể vào khoảng 13 giờ 30 phút, trong lúc tắm ở khu vực suối của thôn Làng San, thấy một bạn chới với nên các em khác bơi đến ứng cứu. Tuy nhiên, trong lúc hoảng loạn 4 em học sinh đã chìm xuống nước, chỉ hai em kịp thoát lên bờ.

Người thân bàng hoàng trước cái chết bất ngờ của 4 nữ sinh - Ảnh: Internet

Nhận được tin, người dân và cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc tìm kiếm. Đến 15 giờ cùng ngày, thi thể các nạn nhân đã được tìm thấy gần khu vực xảy ra vụ đuối nước. Chứng kiến cảnh người thân khóc ngất bên thi thể các em, ai nấy đều không khỏi đau lòng.

Được biết, các nạn nhân đều học cùng một lớp và ở cùng một xã. Sau khi hoàn tất các thủ tục, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể các em cho gia đình để mai táng.

Nhận được tin, đoàn cán bộ tỉnh Lào Cai và lãnh đạo huyện Bát Xát đã tới thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân.

Được biết, vào thời điểm xảy ra sự việc, dòng nước ở đây chảy khá xiết, nước sâu mà các em lại không biết bơi nên dẫn đến sự việc đau lòng.

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