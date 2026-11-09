Sau hôm nay, thứ Ba 10/11/2026, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 09/11/2026 16:46

3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang.

Tuổi Ngọ

Đường sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ rất hanh thông trong thời gian tới. Bản mệnh có được thành công khiến nhiều người thấy ghen tị và cho rằng đó chỉ do may mắn. Do đó, bạn đừng quá bận tâm bởi chỉ có bản thân mới biết mình đã trải qua những gì, cố gắng nỗ lực ra sao để có được vị trí hiện tại.

Ngoài ra, vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ khởi sắc, bạn và đối phương hài hòa về mặt tính cách, biết thông cảm và thấu hiểu cho nhau. Người độc thân có lẽ cần bỏ nhiều thời gian hơn để tìm kiếm một nửa cho mình.  

Sau hôm nay, thứ Ba 10/11/2026, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang - Ảnh 1

 

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vận trình của người tuổi Tuất có nhiều điểm thuận lợi, đường tài lộ cũng rất khả quan. Những lĩnh vực bạn muốn đầu tư, hợp tác đều có hướng phát triển tốt, công việc hanh thông nên thu nhập đều đặn. Ngoài ra bản mệnh còn có số hưởng lộc trời ban, nhận được một số tiền thưởng nhỏ.

Quan hệ ngũ hành sinh xuất mang tới may mắn trên đường tình duyên của người tuổi Tuất. Tuy nhiên, có vẻ như chưa chuẩn bị kĩ nên con giáp này có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội. Đây là bài học kinh nghiệm quý giá, lần sau bạn sẽ chủ động và nắm bắt kịp thời hơn.

Sau hôm nay, thứ Ba 10/11/2026, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Công việc của người làm công ăn lương tuổi Hợi sẽ có những chuyển biến tích cực trong thời điểm tới. Con giáp này không ngại ngần nhận những trách nhiệm khó khăn ngay cả khi mọi người xung quanh đều chối từ, thoái thác. Lãnh đạo đang đánh giá bản mệnh rất cao, tương lai thăng tiến đang nằm trong tầm tay của chính bản mệnh.

Các đôi vợ chồng được vun đắp theo thời gian, tình yêu và tình thần hòa quyện khiến cho hai người ngày càng trỏ nên khăng khít và sâu sắc. Những người cô đơn sớm tìm thấy được nửa kia lý tưởng của mình.

Sau hôm nay, thứ Ba 10/11/2026, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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