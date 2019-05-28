Chứng kiến 2 bạn đuối nước, nữ sinh lớp 5 hoảng loạn chạy về nhà không dám báo cho gia đình

Xã hội 28/05/2019 15:04

Sau tổng kết, nhóm học sinh lớp 5 rủ nhau ra đập nước chơi. Không may hai bạn bị đuối nước, nữ sinh còn lại vì quá sợ hãi nên không dám kể lại với người lớn.

Chiều qua (27/5), trao đổi với báo chí, ông Lê Quang Trạch, Trưởng phòng GD - ĐT thị xã Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) xác nhận cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể hai nữ sinh bị đuối nước.

Nạn nhân là em Trần Thị Kim Hương và Bùi Anh Tuyết (11 tuổi, cùng trú xã Ninh Thượng, thị xã Ninh Hòa) là học sinh lớp 5 Trường tiểu học Ninh Thượng.

Trước đó, vào buổi trưa cùng ngày, 3 nữ sinh bao gồm Tuyết, Hương và em Trần Thị Mỹ Hạnh (11 tuổi) cùng nhau ra đập nước gần nhà chơi. Trong lúc đùa nghịch, 3 em bị đuối nước. Hạnh may mắn thoát chết, Hương và Tuyết vì gặp phải vùng nước sâu, bị cuốn ra xa nên tử vong.

Chứng kiến 2 bạn đuối nước, nữ sinh lớp 5 hoảng loạn chạy về nhà không dám báo cho gia đình - Ảnh 1
Từ ngày 20/5 đến nay, tại tỉnh Khánh Hòa đã xảy ra 7 trường hợp học sinh đuối nước - Ảnh minh họa: Internet

Vì quá sợ hãi khi chứng kiến hai bạn bị đuối nước nên khi trở về nhà, Hạnh không dám kể lại sự việc với người thân.

Theo thông tin từ Dân trí, người dân đi ngang nhìn thấy hai đôi dép nằm cạnh bờ đập nhưng không thấy ai nên hô hoán, tổ chức tìm kiếm.

Cũng theo nguồn tin trên, lãnh đạo xã Ninh Thượng hiện vẫn chưa thể lấy thêm thông tin gì về vụ đuối nước từ Hạnh vì em vẫn đang trong tình trạng hoảng loạn. Được biết, các em vừa dự lễ tổng kết năm học cách đây không lâu.

Hiện tại, nhiều trường học đã tổng kết, học sinh bước vào thời gian nghỉ hè. Chính vì vậy, các bậc phụ huynh cần phải đặc biệt cẩn trọng, nâng cao ý thức trong việc tìm hiểu và áp dụng các biện pháp phòng tránh đuối nước cho trẻ nhỏ.

Việc đầu tiên và quan trọng nhất để phòng tránh việc đuối nước là dạy trẻ biết bơi. Phụ huynh cần hướng dẫn trẻ những kỹ năng để đảm bảo an toàn, xử lý tình huống. Ví dụ như phải khởi động trước khi xuống nước, xử lý khi bị chuột rút, vùng nước xoáy, sơ cứu khi gặp người đuối nước…

Ngoài ra, cha mẹ cần cảnh báo cho trẻ về những nơi tiềm ẩn nguy cơ đuối nước cho con như sông, suối, ao, hồ, vùng nước sâu.

Người thân khóc ngất bên thi thể 4 nữ sinh học cùng lớp đuối nước khi đi tắm suối

Người thân khóc ngất bên thi thể 4 nữ sinh học cùng lớp đuối nước khi đi tắm suối

Rủ nhau đi tắm suối, 4 nữ sinh lớp 6 bị đuối nước thương tâm khiến người thân vô cùng đau đớn.

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