3 học sinh đuối nước thương tâm ở Nghệ An: 2 bạn đi chung chạy về nhà nhưng không báo cho người thân

Xã hội 30/04/2019 10:44

Nhìn thấy 3 bạn đi cùng bị đuối nước, 2 em nhỏ bỏ chạy về nhà nhưng không báo cho người thân.

Sáng nay (30/4), trao đổi với báo chí, Trung tá Trần Ngọc Tuấn, Trưởng công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) cho biết sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một trong ba nạn nhân bị đuối nước vào trưa ngày 29/4. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm thi thể hai nạn nhân còn lại.

Trước đó, vào khoảng 12 giờ cùng ngày, 5 em học sinh rủ nhau ra sông Hiếu đoạn qua phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa (Nghệ An) để tắm.

3 học sinh đuối nước thương tâm ở Nghệ An: 2 bạn đi chung chạy về nhà nhưng không báo cho người thân - Ảnh 1
Rủ nhau đi tắm sông, 3 học sinh đuối nước mất tích - Ảnh minh họa: Internet

Trong lúc tắm, không may hai chị em ruột T.K.X (sinh năm 2006), T.V.L (sinh năm 2008, cùng trú tại xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn) và em P.T.M (sinh năm 2011, trú tại phường Linh Sơn) bị đuối nước.

Nhìn thấy 3 bạn bị đuối nước, 2 em còn lại chạy về nhà nhưng không thông báo cho người lớn.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, không thấy 3 bé về, gia đình hỏi chuyện thì mới biết các em đã bị đuối nước. Ngay sau đó, gia đình tổ chức tìm kiếm và trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương ngay lập tức tập trung lực lượng, phối hợp với người dân chài tại địa phương để tìm kiếm thi thể các nạn nhân. Tuy nhiên, đến rạng sáng nay lực lượng tìm kiếm chỉ mới tìm được thi thể em P.T.M.

3 học sinh đuối nước thương tâm ở Nghệ An: 2 bạn đi chung chạy về nhà nhưng không báo cho người thân - Ảnh 2
Cơ quan chức năng cùng người dân địa phương thức trắng đêm để tìm kiếm các em - Ảnh: Internet

 

Hiện nay, nhiều địa phương trên cả nước đã bước vào thời kỳ nắng nóng nên số lượng các em học sinh ra biển, ao, hồ tắm sẽ tăng. Vì thế, các bậc phụ huynh phải đặc biệt chú ý và dạy trẻ kỹ năng bơi lội để tránh xảy ra những trường hợp đau lòng như trên.

Rủ nhau tắm mát ở chân cầu, 1 em nhỏ đuối nước thương tâm

Rủ nhau tắm mát ở chân cầu, 1 em nhỏ đuối nước thương tâm

Trong lúc tắm mát tại khu vực cầu Diễn Kim, huyện Diễn Châu (Nghệ An), 2 em nhỏ bất ngờ sẩy chân xuống vùng nước sâu đuối nước. Mặc dù được phát hiện, cứu vớt ngay sau đó, nhưng một em đã không qua khỏi.

Xem thêm
Từ khóa:   đuối nước thương tâm học sinh đuối nước chết đuối ở nghệ an

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 3 giờ 23 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 5 giờ 23 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 6 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 7 giờ 23 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 7 giờ 53 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 8 giờ 23 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 8 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản