Nhìn thấy 3 bạn đi cùng bị đuối nước, 2 em nhỏ bỏ chạy về nhà nhưng không báo cho người thân.

Sáng nay (30/4), trao đổi với báo chí, Trung tá Trần Ngọc Tuấn, Trưởng công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) cho biết sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một trong ba nạn nhân bị đuối nước vào trưa ngày 29/4. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm thi thể hai nạn nhân còn lại.

Trước đó, vào khoảng 12 giờ cùng ngày, 5 em học sinh rủ nhau ra sông Hiếu đoạn qua phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa (Nghệ An) để tắm.

Rủ nhau đi tắm sông, 3 học sinh đuối nước mất tích - Ảnh minh họa: Internet

Trong lúc tắm, không may hai chị em ruột T.K.X (sinh năm 2006), T.V.L (sinh năm 2008, cùng trú tại xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn) và em P.T.M (sinh năm 2011, trú tại phường Linh Sơn) bị đuối nước.

Nhìn thấy 3 bạn bị đuối nước, 2 em còn lại chạy về nhà nhưng không thông báo cho người lớn.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, không thấy 3 bé về, gia đình hỏi chuyện thì mới biết các em đã bị đuối nước. Ngay sau đó, gia đình tổ chức tìm kiếm và trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương ngay lập tức tập trung lực lượng, phối hợp với người dân chài tại địa phương để tìm kiếm thi thể các nạn nhân. Tuy nhiên, đến rạng sáng nay lực lượng tìm kiếm chỉ mới tìm được thi thể em P.T.M.

Cơ quan chức năng cùng người dân địa phương thức trắng đêm để tìm kiếm các em - Ảnh: Internet

Hiện nay, nhiều địa phương trên cả nước đã bước vào thời kỳ nắng nóng nên số lượng các em học sinh ra biển, ao, hồ tắm sẽ tăng. Vì thế, các bậc phụ huynh phải đặc biệt chú ý và dạy trẻ kỹ năng bơi lội để tránh xảy ra những trường hợp đau lòng như trên.

Rủ nhau tắm mát ở chân cầu, 1 em nhỏ đuối nước thương tâm Trong lúc tắm mát tại khu vực cầu Diễn Kim, huyện Diễn Châu (Nghệ An), 2 em nhỏ bất ngờ sẩy chân xuống vùng nước sâu đuối nước. Mặc dù được phát hiện, cứu vớt ngay sau đó, nhưng một em đã không qua khỏi.

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