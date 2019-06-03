Trên đường đi bán tăm, người đàn ông tàn tật rơi xuống sông tử vong. Cảnh tượng đau lòng khiến nhiều người xót xa.

Sáng nay (3/6), trao đổi với báo chí, ông Lê Văn Hải, Chủ tịch UBND xã Xuân Thành, huyện An Thành, tỉnh Nghệ An cho biết sau nhiều giờ tìm kiếm cơ quan chức năng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân chết đuối, mất tích trên sông Đào.

Nạn nhân được xác định là anh D.T (sinh năm 1992, trú ở xóm 4, xã Xuân Thành, huyện Yên Thành).

Theo thông tin từ Người lao động, vào khoảng 17 giờ 30 phút hôm qua, anh T. trên đường đi bán tăm, bông tai không may bị trượt chân xuống sông Đào đoạn chảy qua cầu Rộc Lái, xã Xuân Thành mất tích. Ngay sau đó, người dân đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng để tìm kiếm thi thể của nạn nhân.

Người dân địa phương và người thân đau đớn trước sự ra đi bất ngờ của anh T. khi đi bán tăm, bông tai kiếm sống - Ảnh: Internet

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương và người thân đã tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên, vì nước sông chảy mạnh, trời lại tối nên việc tìm kiếm thi thể anh T. gặp khá nhiều khó khăn.

Đến khoảng 6 giờ sáng nay, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân.

Cũng theo chia sẻ của ông Hải, anh T. có hoàn cảnh rất khó khăn, vì tàn tật nên hàng ngày anh phải đi bán tăm, bông tai để kiếm sống. Biết được hoàn cảnh đáng thương của anh T., nhiều người vô cùng xót xa.

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