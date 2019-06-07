Chứng kiến cảnh con gái mới 23 tuổi chuẩn bị lên xe hoa phải chịu cảnh đau đớn vì bị tạt axit, người cha dù mạnh mẽ đến mấy cũng không thể kiềm được nước mắt.

Cách đây gần 6 năm, vào ngày 3/11/2013, Hồng Kim Huôi (sinh năm 1990, Kiên Giang) chuẩn bị về quê làm đám hỏi thì bất ngờ bị tạt axit. Người đã ra tay tàn độc, hủy hoại cả cuộc đời của Huôi là Nguyễn Văn Dũng, một người thầm mến cô từ lâu nhưng không được đáp lại.

Vụ tai nạn đã khiến cô gái trẻ đang tuổi đẹp nhất đời người bị thương 44% cơ thể, nửa gương mặt bị hủy hoại, da cổ và ngực bị bỏng sâu.

Huôi bị tạt axit vì không đáp lại tình cảm của Dũng - Ảnh: Internet

Sau 6 năm được người thân, bạn bè động viên và giúp đỡ, Huôi đã khôi phục lại 90% gương mặt của mình. Hiện cô đã tốt nghiệp đại học, có khả năng ngoại ngữ tốt, đang tham gia vào việc kinh doanh của gia đình.

Mặc dù hiện tại cuộc sống đã có phần ổn định nhưng với Huôi, những tháng ngày phải nằm điều trị tại bệnh viện, phẫu thuật ghép da sẽ ám ảnh cô suốt cuộc đời. Không chỉ vì đau đớn thể xác mà còn vì phải chứng kiến cảnh người thân đau khổ vì mình.

Sau 20 lần phẫu thuật, gương mặt của Huôi đã hồi phục 90% - Ảnh: Internet

“Một lần chuẩn bị làm phẫu thuật ghép da, tôi thấy cha khóc nấc thành tiếng. Ông nói với bác sĩ: 'Da tôi nhiều lắm, lấy của tôi được không? Con tôi đau lắm rồi, không còn da để lấy nữa'. Nghe cha nói, tôi như chết lặng. Tôi nhắm mắt giả vờ ngủ, trong đầu loáng thoáng suy nghĩ đến cái chết”, Kim Huôi bùi ngùi chia sẻ trên Zing.

Nhờ sự yêu thương, động viên của gia đình, Kim Huôi dần dần lấy lại tự tin, hòa nhập với xã hội. Sau hơn 20 lần phẫu thuật, cô dần lấy lại được diện mạo của mình. Từng trải qua nỗi khổ bị axit hủy hoại nên giờ đây khi thấy ai bị bỏng Huôi đều tìm thông tin của họ để nhắn tin chia sẻ. Cô hy vọng những chia sẻ của mình có thể giúp các nạn nhân rút ngắn được thời gian điều trị và giảm bớt sự đau đớn.

Tạt axit hủy hoại khuôn mặt vợ sắp cưới, cựu thiếu úy công an đối diện mức án cao nhất 10 năm tù Theo luật sư, hành vi sử dụng axit hắt vào mặt người vợ chưa cưới nhằm hủy hoại nhan sắc và gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người bị hại là rất tàn độc, côn đồ hung hãn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-gai-bi-tat-axit-truoc-ngay-dam-hoi-cha-khoc-cau-xin-bac-si-da-toi-nhieu-lam-lay-cua-toi-duoc-khong-327336.html