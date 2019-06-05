Cha mẹ khóc ngất khi sáng đưa con 4 tuổi đi học lành lặn, chiều đưa thi thể về quê chôn cất

Xã hội 05/06/2019 17:29

Sau khi ăn cháo tại nhà trẻ, bé trai 4 tuổi đột nhiên nằm bất động, cơ thể tím tái. Mặc dù nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Chiều nay (5/6), Công an quận 9 (TP.HCM) đã bàn giao thi thể bé H.Đ.Q (sinh năm 2015) cho gia đình đưa về Long An lo hậu sự sau khi hoàn tất quá trình khám nghiệm pháp y. Nạn nhân tử vong khi được cha mẹ gửi tại một nhóm giữ trẻ trên đường số 1 (phường Trường Thạnh, quận 9).

Theo thông tin từ Zing, vào khoảng 8 giờ sáng cùng ngày bé Q. được cha mẹ đưa đi gửi ở điểm giữ trẻ trên. Sau đó, Q. được người giữ trẻ cho ăn cháo.

Cha mẹ khóc ngất khi sáng đưa con 4 tuổi đi học lành lặn, chiều đưa thi thể về quê chôn cất - Ảnh 1
Bé trai 4 tuổi tử vong sau khi ăn cháo tại nhà trẻ - Ảnh: Internet

Chỉ một giờ sau đó, người giữ trẻ thấy bé bất động, cơ thể tím tái nên báo cho phụ huynh đến đưa đi Bệnh viện quận 9 cấp cứu.

Mặc dù các bác sĩ đã cố gắng cứu chữa nhưng nạn nhân đã tử vong. Ngay sau đó, người thân đã trình báo sự việc đến cơ quan công an. Nhận được tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để làm rõ vụ việc.

Được biết, cha mẹ bé Q. là công nhân tại quận 9. Lúc được đưa đi học, bé không có biểu hiện gì bất thường.

Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan công an đã mời người giữ trẻ về trụ sở lấy lời khai. Tại đây, người này khai, khi cho bé ăn cháo không thấy biểu hiện lạ nhưng sau đó phát hiện bé không bình thường nên đã gọi phụ huynh đưa đi cấp cứu.

Hiện cơ quan công an đã trích xuất camera khu vực và làm việc với điểm giữ trẻ nói trên.

Clip: Mẹ ngất xỉu khi đón thi thể con trai 17 tháng tuổi tử vong bất thường ở nhà trẻ về nhà

Clip: Mẹ ngất xỉu khi đón thi thể con trai 17 tháng tuổi tử vong bất thường ở nhà trẻ về nhà

Nhìn thấy thi thể con trai tử vong ở nhà trẻ được đưa về, người mẹ đau đớn đến ngất xỉu phải nhờ người thân đỡ dậy đưa vào trong chăm sóc.

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