Nhìn thấy thi thể con trai tử vong ở nhà trẻ được đưa về, người mẹ đau đớn đến ngất xỉu phải nhờ người thân đỡ dậy đưa vào trong chăm sóc.

Như thông tin trước đó đã đưa, trưa hôm qua (8/1), vợ chồng anh Nguyễn Đức Hiếu, chị Nguyễn Thị Chi (ngụ phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) nhận được tin con trai 17 tháng tuổi nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa An Phước. Khi gia đình đến nơi thì các bác sĩ thông báo bé đã tử vong. Được biết, vợ chồng anh Hiếu đều là thợ hồ với thu nhập không cao nên chỉ có thể đưa con đến gửi ở cơ sở giữ trẻ của bà Trần Thị Nhơn (sinh năm 1954, ngụ khu phố 10, phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết) với giá 40.000 đồng/ngày.

Gia đình chờ kết quả giám định pháp y từ cơ quan chức năng - Ảnh: Internet Theo thông tin từ Pháp luật TP.HCM, vào ngày 8/1, khi bé T. đang ngủ trưa thì các bảo mẫu phát hiện bé có biểu hiện co giật nên đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau đó bé đã tử vong. Nhận được tin báo từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt để trưng cầu giám định pháp y, điều tra nguyên nhân tử vong.

Thi thể bé T. được đưa về nhà lo hậu sự - Ảnh cắt từ clip Thông tin trên một trang fanpage cho biết thi thể bé đã được đưa về nhà trong chiều qua. Kèm theo đó là đoạn clip ghi lại khoảnh khắc bé được người thân đưa vào nhà để chuẩn bị hậu sự. Nguồn clip: fanpage Bình Thuận ngày mới Theo hình ảnh trong clip, ngay khi nhìn thấy thi thể đứa con trai nhỏ của mình bọc trong một mảnh vải trắng được đưa xuống xe, người mẹ đã ngất xỉu tại chỗ. Người thân nhanh chóng đến đỡ, đưa chị vào nhà chăm sóc. Người mẹ ngất xỉu ngay khi nhìn thấy thi thể con trai - Ảnh cắt từ clip Đoạn clip xúc động nhận được sự đồng cảm của đông đảo cộng đồng mạng. Ai nấy đều xót xa trước sự ra đi đột ngột của đứa bé tội nghiệp và hy vọng gia đình sẽ mạnh mẽ vượt qua nỗi đau này. Được biết gia đình bà Nhơn nhận giữ trẻ mà không có sự cho phép của cơ quan chức năng. Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Bé trai 17 tháng tuổi tử vong sau cơn co giật ở nhà trẻ Cha mẹ bé làm thợ hồ nên hàng ngày đưa con đến gửi ở cơ sở của bà Nhơn với giá 40 ngàn đồng/ngày.

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