Va chạm với container bị cán tử vong, dáng nằm của cô gái trẻ khiến ai nấy ám ảnh

Xã hội 21/03/2019 17:00

Chứng kiến cảnh tượng thi thể nạn nhân bị bánh container chèn lên, ai cũng xót xa thương cảm.

Chiều nay (21/3), trên mạng xã hội xuất hiện clip ngắn ghi lại hiện trường vụ tai nạn tại ngã tư Ắc Quy, quận An Dương, TP. Hải Phòng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Một số nhân chứng tại hiện trường cho biết xe máy của cô gái đã va chạm với container. Hậu quả, nạn nhân bị container chèn tử vong. Nhận tin báo từ người dân, lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Clip hiện trường vụ tai nạn khiến nhiều người bàng hoàng

Va chạm với container bị cán tử vong, dáng nằm của cô gái trẻ khiến ai nấy ám ảnh - Ảnh 1
Lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn - Ảnh cắt từ clip
Va chạm với container bị cán tử vong, dáng nằm của cô gái trẻ khiến ai nấy ám ảnh - Ảnh 2
Dáng nằm của nạn nhân khiến nhiều người ám ảnh - Ảnh cắt từ clip

Trước đó không lâu, tại đèo Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) cũng xảy ra vụ tai nạn mà dáng nằm của nạn nhân khiến những người chứng kiến không khỏi bàng hoàng.

Cụ thể, vào khoảng 16 giờ ngày 12/2, một nhóm phượt thủ đang di chuyển trên Quốc lộ 20 đoạn qua đèo Bảo Lộc (thuộc địa phận TT.Đạ M’ri, H.Đạ Huoai). Xe máy mang BKS 59X3 - 082.85 do thanh niên Trần Minh Chiến (21 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển đang đổ đèo Bảo Lộc theo hướng từ Đà Lạt về TP.HCM với tốc độ cao.

Va chạm với container bị cán tử vong, dáng nằm của cô gái trẻ khiến ai nấy ám ảnh - Ảnh 3

Cú va chạm kinh hoàng khiến cả người và xe dính vào bánh xe tải - Ảnh: Facebook

Khi đến khúc cua trên đèo tại km 102 (thuộc địa phận TT.Đạ M’ri, H.Đạ Huoai), Chiến đã không làm chủ được tay lái, lấn hoàn toàn sang làn đường bên trái, tông trực diện vào chiếc xe tải mang BKS 60C - 191.91 do tài xế Vũ Văn Anh Đoàn (37 tuổi, ngụ huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) điều khiển đang chạy theo hướng ngược lại.

Va chạm với container bị cán tử vong, dáng nằm của cô gái trẻ khiến ai nấy ám ảnh - Ảnh 4

Chiếc xe máy vỡ nát sau va chạm - Ảnh: Facebook

Hậu quả, nửa thân trước xe máy cùng nam thanh niên dính dưới bánh xe tải. Các mảnh vỡ của xe máy và xe tải văng tung tóe trên đường. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, nạn nhân đã được người dân đưa đến Bệnh viện Lâm Đồng cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. Đến ngày 21/2, nam thanh niên đã tử vong ở Bệnh viện Chợ Rẫy.

Xe container va chạm xe máy, 2 người thương vong

Xe container va chạm xe máy, 2 người thương vong

Đang lưu thông trên đường Lê Lợi (TP Vinh, Nghệ An), chiếc xe container bất ngờ lao sang đường ngược chiều, cán rời phần thân người đàn ông đi xe máy, tông 1 phụ nữ khác bị thương.

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