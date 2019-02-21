Kinh hoàng cảnh xe khách 29 chỗ va chạm với container và xe tải, nhiều người thương vong

Xã hội 21/02/2019 15:54

Vì thiếu quan sát nên chiếc xe khách 29 chỗ đâm trúng xe tải đang rẽ rồi bị một chiếc container tông vào. Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong và nhiều người khác bị thương.

Vào khoảng 10 giờ 40 phút sáng nay (21/2), tại km 0+600 đường vào Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam, thuộc địa phận xã Thạch Hòa huyện Thạch Thất, Hà Nội xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 người tử vong và 5 người khác bị thương.

Kinh hoàng cảnh xe khách 29 chỗ va chạm với container và xe tải, nhiều người thương vong - Ảnh 1
Chiếc xe khách 29 chỗ bị kẹp giữa container và xe tải - Ảnh: Internet

Vào thời điểm trên, xe khách 29 chỗ mang biển số 29B - 113.12 chạy tuyến Mỹ Đình – Hòa Bình lưu thông theo hướng từ Hà Nội đi Hòa Lạc, khi đến địa điểm trên vì thiếu quan sát nên tông vào chiếc xe tải mang biển số 29C - 842.21 đang rẽ trái.

Tiếp đó, một chiếc xe đầu kéo có biển số 15C - 067.29 kéo theo rơ-moóc 15R - 026.47 lưu thông phía sau vì không làm chủ được tốc độ nên tiếp tục đâm ngang vào chiếc xe khách. Sau tai nạn, chiếc xe khách đã bị kẹt cứng giữa xe tải và container.

Tại hiện trường, chiếc xe máy do B.H.N (sinh năm 1987, trú tại Phương Lâm, TP Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình) điều khiển, chở phía sau một người phụ nữ bị kẹt giữa xe tải và xe khách.

Kinh hoàng cảnh xe khách 29 chỗ va chạm với container và xe tải, nhiều người thương vong - Ảnh 2
Chiếc xe máy bị kẹt giữa xe khách và xe tải - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ VOV, hai người ngồi trên xe máy là vợ chồng đã tử vong sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Ngoài ra còn có 5 người khác bị thương, trong đó có một nạn nhân bị gãy, dập chân phải.

Kinh hoàng cảnh xe khách 29 chỗ va chạm với container và xe tải, nhiều người thương vong - Ảnh 3
Sau tai nạn, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để đưa người bị thương đi bệnh viện và điều tiết giao thông - Ảnh: Internet

Sau tai nạn, cả 3 chiếc xe đều bị hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ rơi vãi khắp đường.

Nhận được thông tin từ người dân, Đội Cảnh sát giao thông số 11 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội) đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để cứu giúp người bị nạn, phân luồng giao thông.

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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