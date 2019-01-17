Chứng kiến cảnh bé trai khoảng 2 tuổi bị xe tải cán chết thương tâm, nhiều người không cầm được nước mắt.

Trao đổi với báo chí vào hôm nay (17/1), lãnh đạo Đội CSGT số 5 (Công an thành phố Hà Nội) xác nhận trên quốc lộ 5, đoạn qua địa phận xã Cổ Bi (huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội) sáng nay vừa xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến một bé trai khoảng 2 tuổi tử vong và 2 người khác bị thương.

Theo đó, vào khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, chiếc xe tải mang biển số 18C-089.63 do L.K.B (sinh năm 1950, ngụ Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) điều khiển lưu thông theo hướng Hải Phòng – Hà Nội, khi đến đoạn đường cách gầm cầu Thanh Trì, thuộc địa phận xã Cổ Bi thì xảy ra tai nạn với xe máy do Đ.T.T (sinh năm 1995, ngụ Yên Mỹ, Hưng Yên) điều khiển, chở theo bà N.T.H (sinh năm 1965) và bé N.G.H (sinh năm 2017).

Hiện trường vụ tai nạn khiến bé 2 tuổi tử vong - Ảnh: Internet

Vụ va chạm khiến 3 người trên xe văng xuống đường. Bé H. bị cán tử vong tại chỗ còn hai người phụ nữ bị thương.

Nhận được tin báo từ người dân, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân sự việc, phân luồng và điều tiết giao thông.

Thời gian gần đây, nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên tục xảy ra khiến dư luận bàng hoàng.

Gia đình 4 người bị container cán thương vong

Lúc 16 giờ chiều qua (16/1), tại khu vực xã Đất Cuốc (huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 4 người trong gia đình thương vong.

Hai vợ chồng bị container tông tử vong tại chỗ - Ảnh: Internet

Vào thời điểm trên, anh Nguyễn Ngọc Minh (sinh năm 1993, ngụ huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương) chở theo vợ và hai con nhỏ lưu thông trên đường ĐH411, khi đến đoạn qua xã Đất Cuốc thì xảy ra va chạm với xe máy chạy cùng chiều.

Vụ va chạm khiến cả gia đình ngã ra đường, vợ chồng anh Minh bị xe container mang biển số 78C-071.25 lao tới cán lên người gây tử vong tại chỗ, hai đứa trẻ bị thương.

Cha mẹ bị xe container cán chết trên đường đi mua quần áo Tết: 2 con thơ khóc ngất bên thi thể Chứng kiến cảnh cha mẹ bị xe container cán chết thương tâm, hai đứa trẻ chỉ mới 2 và 5 tuổi khóc lóc thảm thiết khiến ai nhìn thấy cũng xót xa.

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