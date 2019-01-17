Chứng kiến cảnh cha mẹ bị xe container cán chết thương tâm, hai đứa trẻ chỉ mới 2 và 5 tuổi khóc lóc thảm thiết khiến ai nhìn thấy cũng xót xa.

Như thông tin trước đó đã đưa, vào khoảng 15 giờ 30 phút hôm qua (16/1), trên đường ĐH411, đoạn qua xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 4 người trong một gia đình thương vong. Lúc xảy ra sự việc, anh Nguyễn Ngọc Minh (sinh năm 1993, huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương) chạy xe máy chở vợ là chị Quách Ngọc Lạnh (sinh năm 1993) cùng 2 con nhỏ (2 và 5 tuổi) đi rút tiền để mua đồ Tết.

Đoạn đường xảy ra vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Internet Khi đến đoạn đường gần khu công nghiệp Đất Cuốc (xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên) thì xảy ra va chạm với xe máy đi cùng chiều. Anh Minh cùng vợ con ngã xuống đường, lúc này một chiếc xe container chạy tới cán qua khiến hai vợ chồng tử vong tại chỗ còn 2 đứa trẻ văng ra ngoài. Chứng kiến cảnh cha mẹ tử vong, hai đứa trẻ khóc lóc vô cùng thảm thiết khiến những người chứng kiến không cầm được nước mắt. Sau va chạm, xe container tiếp tục chạy đi, người dân phải chạy theo khoảng 2km yêu cầu tài xế dừng lại. Hai đứa trẻ sau đó được người đi đường đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Nhận được thông tin từ người dân, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc và điều tiết giao thông. Thời gian qua có khá nhiều vụ tai nạn đau lòng xảy ra khiến dư luận vô cùng xót xa. Xe tải gãy trục tông chết 3 chị em trong gia đình Vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 11/1, chiếc xe tải mang biển số 78C-071.25 lưu thông trên quốc lộ 14, theo hướng từ thành phố Pleiku (Gia Lai) về huyện Chư Sê. Khi đến Km 1627+100 m, đoạn qua xã Ia Glai, huyện Chư Sê thì bất ngờ gãy trục khiến chiếc xe mất lái lao vào bên đường tông trúng một xe máy. 3 chị em trong cùng một gia đình bị xe tải gãy trục, tông tử vong - Ảnh: Internet Vụ tai nạn khiến Nguyễn Thị Hoàng Dung (sinh năm 2011) và Nguyễn Thị Nguyệt (sinh năm 2009) tử vong tại chỗ, em Nguyễn Thị Hoàng Quỳnh (sinh năm 2000) tử vong tại bệnh viện. Được biết Dung và Quỳnh là hai chị em ruột, Nguyệt là em họ.

Bình Dương: Cả gia đình 4 người đi mua quần áo Tết bị xe container cán, cha mẹ tử vong, 2 con thơ nguy kịch Người chồng chở vợ và 2 con trên xe máy đi rút tiền về thì xảy ra va chạm với xe máy khác, ngã ra đường. Lúc này xe container lao tới cán qua người khiến cha mẹ tử vong tại chỗ, 2 con thơ nguy kịch.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cha-me-bi-xe-container-can-chet-tren-duong-di-mua-quan-ao-tet-2-con-tho-khoc-ngat-ben-thi-the-311910.html