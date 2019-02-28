Người thân ngã quỵ bên thi thể cô gái 19 tuổi bị xe container tông tử vong trên đường đi xin việc về

Xã hội 28/02/2019 10:11

Trên đường về phòng trọ sau khi xin việc làm cùng với người yêu, cô gái 19 tuổi gặp tai nạn tử vong.

Vào khoảng 23 giờ ngày 27/2, trên đường Nguyễn Duy Trinh, quận 9 (TP.HCM) xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong. Nạn nhân là P.T.T (19 tuổi, quê Hậu Giang).

Tại thời gian trên, T. được bạn trai là H. chở trên xe máy lưu thông trên đường Nguyễn Duy Trinh (hướng từ vòng xoay Phú Hữu về đường Nguyễn Xiển) thì xảy ra va chạm với xe container chạy cùng chiều mang biển số 51D – 326.05.

Người thân ngã quỵ bên thi thể cô gái 19 tuổi bị xe container tông tử vong trên đường đi xin việc về - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Internet

Vụ va chạm khiến T. ngã ra đường, bị xe container cán chết tại chỗ còn H. ngã vào trong lề đường nên may mắn thoát chết.

Tài xế xe container sau đó đã được đưa về phường lấy lời khai. Nhận được thông tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Người thân của nạn nhân cũng nhanh chóng đến nơi.

Chứng kiến cảnh bạn trai và người thân ngã quỵ bên thi thể nạn nhân xấu số, ai nấy đều vô cùng xót xa.

Được biết, vào thời điểm xảy ra sự việc, T. cùng bạn trai từ quận 9 sang quận 2 xin việc làm, trên đường về nhà trọ thì gặp tai nạn thương tâm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Cũng trong ngày hôm qua (27/2), trên Đại lộ Lê Nin (đoạn qua địa bàn xã Nghi Phú, TP.Vinh, Nghệ An) cũng xảy ra một vụ tai nạn thương tâm không kém.

Theo đó, vào khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, cụ Nguyễn Đình Quyền (83 tuổi, trú phường Hưng Dũng, TP.Vinh, Nghệ An) sau khi khám bệnh xong thì đạp xe về nhà.

Người thân ngã quỵ bên thi thể cô gái 19 tuổi bị xe container tông tử vong trên đường đi xin việc về - Ảnh 2
Cụ Quyền tử vong tại chỗ sau khi bị ô tô tông từ đằng sau - Ảnh: Internet

Khi đi đến địa bàn xã Nghi Phú, cụ Quyền bất ngờ bị ô tô mang biển số 37A – 340.16 do Trần Văn Tiệp (trú tại TP.Vinh) điều khiển tông từ phía sau.

Sau vụ tai nạn, cụ Quyền tử vong tại chỗ. Tài xế bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu vì sau khi tông vào xe đạp của nạn nhân, chiếc xe này còn tiếp tục tông vào chiếc xe máy dựng bên đường, lao lên vỉa hè tông vào gốc cây xanh rồi bị hất ngược lại khoảng 4m.

Sau khi nhận được thông tin từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

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