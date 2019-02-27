Đau lòng cảnh người phụ nữ bán gà, vịt bị xe ben cán ngang người khi đang mang hàng ra chợ

Xã hội 27/02/2019 17:31

Trên đường mang gà, vịt ra chợ bán, xe máy của người phụ nữ xảy ra va chạm với 1 xe máy khác. Không may ngã ra đường, nạn nhân bị xe ben cán ngang người dẫn đến tử vong.

Vào khoảng 8 giờ sáng nay (27/2), trên đường ĐT741, đoạn qua thị trấn Phước Vĩnh (huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến một phụ nữ tử vong.

Tại thời điểm trên, một người phụ nữ điều khiển xe máy chạy trên đường ĐT741, đến đoạn ngã 3 gần trường THPT Phước Vĩnh thì xảy ra va chạm với một chiếc xe máy khác khiến nạn nhân ngã ra đường.

Ngay lúc này, chiếc xe ben mang biển số 61C – 370.10 đang lưu thông theo hướng từ huyện Phú Giáo đi thị xã Đồng Xoài trong lúc quay đầu để sang đường đã cán nạn nhân tử vong.

Đau lòng cảnh người phụ nữ bán gà, vịt bị xe ben cán ngang người khi đang mang hàng ra chợ - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: Internet

Theo thông tin từ Trí thức trẻ, người phụ nữ này làm nghề bán gà vịt trong chợ. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, nạn nhân đang chở hàng vào chợ để bán thì gặp tai nạn.

Nhận được tin báo từ người dân, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn và khám nghiệm hiện trường.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Cũng trong ngày hôm nay, tại khu vực cầu Tiên Sơn (Đà Nẵng) đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến một người phụ nữ tử vong.

Theo đó, vào khoảng 10 giờ sáng 27/2, chị Nguyễn Thị Lành (39 tuổi, ngụ thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) điều khiển chiếc xe máy lưu thông trên đường Ngũ Hành Sơn theo hướng từ cảng Tiên Sa về phố cổ Hội An. Khi chị cho xe máy rẽ lên cầu Tiên Sơn (khu vực sát ngã tư Ngũ Hành Sơn - Hồ Xuân Hương, phường Mỹ An) thì bất ngờ va chạm với xe tải mang biển số 75K – 2988 cũng rẽ phải lên cầu.

Đau lòng cảnh người phụ nữ bán gà, vịt bị xe ben cán ngang người khi đang mang hàng ra chợ - Ảnh 2
Nhận được tin từ người dân, cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường để làm rõ vụ việc - Ảnh: Internet

Sau va chạm, chị Lành bị cuốn vào gầm xe tải, tử vong tại chỗ. Chiếc xe máy bị hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều phối giao thông và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

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Chiều 27 Tết, trên đường đi mua đồ, chị Hương gặp tai nạn giao thông, bị đa chấn thương phải nhập viện điều trị. Từ đó, đứa con nhỏ của chị hàng ngày đều quấy khóc vì nhớ sữa mẹ.

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