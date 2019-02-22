Mẹ gặp tai nạn, con gái 14 tháng tuổi khóc ngất đòi sữa, ông bà phải bế đi khắp xóm

Xã hội 22/02/2019 11:13

Chiều 27 Tết, trên đường đi mua đồ, chị Hương gặp tai nạn giao thông, bị đa chấn thương phải nhập viện điều trị. Từ đó, đứa con nhỏ của chị hàng ngày đều quấy khóc vì nhớ sữa mẹ.

Chị Bùi Thị Hương (sinh năm 1994, Hà Tĩnh) là giáo viên hợp đồng tại Trường Mầm non xã Gia Hanh (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh). Tại địa phương, gia đình chị thuộc diện khó khăn, chồng chị làm nghề sửa xe đạp, đồ điện gia dụng, cha mẹ thì ốm yếu, bệnh tật quanh năm.

Vào ngày 27 Tết, chị Hương trên đường đi mua đồ cho con thì gặp tai nạn. Mặc dù may mắn thoát chết sau vụ tai nạn nhưng theo chẩn đoán của bác sĩ, chị bị đa chấn thương, gãy 2 tay, 2 chân, 8 xương sườn, vỡ gan, lá lách và phổi. Hy vọng sống rất mong manh.

Mẹ gặp tai nạn, con gái 14 tháng tuổi khóc ngất đòi sữa, ông bà phải bế đi khắp xóm - Ảnh 1
Kể từ ngày gặp tai nạn, chị nằm liệt trên giường bệnh...

Sau tai nạn, chị Hương được đưa vào Bệnh viện Ba Lan (Nghệ An) để điều trị nhưng bệnh tình không tiến triển là mấy. Sau đó, chị được chuyển ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để tiếp tục điều trị. Tại đây, chị đã được các bác sỹ tiến hành mổ cắt gan, lá lách và phổi. Vì chỉ còn một lá phổi nên việc hít thở hết sức khó khăn, những cơn đau không ngừng hành hạ. Dù vậy, mỗi khi tỉnh táo chị lại muốn gặp đứa con nhỏ và người thân của mình.

Trước khi gặp tai nạn, hầu như mọi chi phí trong gia đình đều phụ thuộc vào đồng lương ít ỏi của chị vì thu nhập của anh Nguyễn Huy Tuấn (sinh năm 1989, chồng chị Hương) rất bấp bênh.

Mẹ gặp tai nạn, con gái 14 tháng tuổi khóc ngất đòi sữa, ông bà phải bế đi khắp xóm - Ảnh 2
... con gái được giao cho ông bà nội ngoại thay phiên chăm sóc - Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Giờ đây, tai nạn bỗng dưng ập đến khiến gia đình chị đã nghèo nay càng khổ hơn. Gia đình phải chạy vạy khắp nơi, cầm cố đất đai, vay mượn người thân với hy vọng có thể cứu sống được chị Hương.

Trao đổi với chúng tôi, anh Tuấn cho biết gia đình đã phải chi trả số tiền rất lớn để điều trị cho chị Hương vì chưa thể liên lạc với chủ nhân chiếc ô tô va chạm với chị. Sắp tới, vợ anh còn phải trải qua 3 cuộc phẫu thuật nữa và chi phí cho những lần này là không hề nhỏ. Mặc dù rơi vào hoàn cảnh bế tắc nhưng anh Tuấn tự hứa bằng mọi cách sẽ cứu lấy vợ để con gái nhỏ không phải chịu cảnh mồ côi.

Mẹ gặp tai nạn, con gái 14 tháng tuổi khóc ngất đòi sữa, ông bà phải bế đi khắp xóm - Ảnh 3
Mỗi lần cháu khóc đòi sữa, ông bà lại bế cháu đi khắp xóm mong dỗ giấc cho cháu - Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Suốt từ ngày chị Hương gặp tai nạn, nhập viện bé Nguyễn Thị Anh Thư (14 tháng tuổi, con chị Hương) luôn không ngừng quấy khóc. Mặc dù được ông bà nội, ngoại thay phiên chăm sóc nhưng cô bé vẫn liên tục khóc vì nhớ mẹ.

“Nợ nần trước đây chưa trả hết, giờ chi phí điều trị đắt đỏ, gia đình phải vay mượn khắp nơi. Thậm chí, giờ đây đến tiền sữa của cháu ông bà cũng phải đi mua nợ. Mỗi khi cháu khóc vì khát sữa mẹ, ông bà lại phải thay nhau bồng bế đi khắp làng những mong cháu ngủ thiếp đi. Nghĩ đến cháu thơ dại, nước mắt ông bà không ngừng rơi”, bà Trần Thị Sâm, mẹ chồng chị Hương chia sẻ trên báo Hà Tĩnh.

Cũng theo lời kể của anh Tuấn, các bác sĩ cho biết bệnh tình của chị Hương không nói trước được điều gì, để kéo dài sự sống của chị thì cần rất nhiều chi phí để điều trị. Thế nhưng với hoàn cảnh của gia đình anh hiện tại thì số tiền đó là quá lớn. Chính vì vậy, qua bài viết này, chúng tôi hy vọng các vị mạnh thường quân và các nhà hảo tâm có thể dang tay giúp đỡ gia đình để chị Hương có thể quay về với đứa con tội nghiệp và gia đình nhỏ của mình.

 

Mọi sự giúp đỡ xin gửi trực tiếp đến chị Bùi Thị Hương qua số tài khoản 3710205064780, ngân hàng Agribank chi nhánh Can Lộc (Hà Tĩnh)

Hoặc liên hệ theo số điện thoại 0917.354.441 (anh Nguyễn Huy Tuấn, chồng chị Hương)

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