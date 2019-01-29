Khi bé tử vong thì mẹ của bé là sản phụ Nguyễn Thị Hồng (19 tuổi) đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Thọ. Mặc dù biết chị Hồng sẽ sốc nhưng gia đình vẫn phải nói cho chị biết mọi chuyện.

Trao đổi với báo chí, người nhà bé trai bị chết não sau khi sinh ở Bệnh viện Đa khoa Phúc Thọ (Hà Nội) cho biết sau một thời gian thở máy tại Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây, bé đã tử vong vào ngày hôm qua (28/1).

“Từ khi con chào đời, em chưa được bế con lần nào mà con đã ra đi. Em không hề biết chuyện gì cả, chỉ thấy gia đình nói sức khỏe con hơi yếu nên phải cách ly để được chăm sóc, vậy mà...”, Hồng tâm sự trên Khám phá.

Lúc hay tin con trai vừa sinh đã tử vong, người mẹ trẻ vô cùng đau đớn và không thể tin rằng đó là sự thật.

Trong chiều qua, mặc dù còn khá mệt mỏi nhưng Hồng đã xin các bác sĩ được ra viện để về nhà cùng gia đình lo hậu sự cho con trai.

Cũng theo nguồn tin trên, vào ngày 23/1, khi ở trong phòng sinh, vì quá đau nên Hồng nhiều lần xin các bác sĩ mổ. Tuy nhiên các bác sĩ không đồng ý. Sau đó, Hồng lên cơn đau bụng dữ dội, dù cố gặng nhiều lần nhưng vẫn không thể sinh. Các bác sĩ phải ngồi lên bụng, làm các biện pháp hỗ trợ thì sản phụ mới sinh được. Tuy nhiên, đứa trẻ sinh ra không hề cất tiếng khóc, cơ thể mềm oặt và được các bác sĩ mang đi ngay lập tức.

Bức xúc trước sự việc, ông Nguyễn Duy Chinh (49 tuổi, ngụ ở Võng Xuyên, Phúc Thọ, ba của Hồng) đã làm việc với lãnh đạo bệnh viện để yêu cầu có câu trả lời rõ ràng về nguyên nhân khiến cháu mình tử vong.

Bệnh viện nơi xảy ra sự việc - Ảnh: Internet

Liên quan đến sự việc, ông Nguyễn Minh Tú, Giám đốc Bệnh viện Phúc Thọ cho tai biến trong sản khoa là sự việc không mong muốn của bệnh viện. Ngoài ra, ông Tú còn giải thích thêm khi vào viện, sản phụ chưa vỡ ối nên kíp trực quyết định theo dõi để sản phụ sinh thường. Sau khi xảy ra sự việc, ông đã tham vấn nhiều chuyên gia tuy nhiên vẫn chưa đưa ra được nguyên nhân cụ thể khiến bé tử vong.

Trước đó, vào ngày 23/1, sản phụ Nguyễn Thị Hồng (19 tuổi, ở Võng Xuyên, Phúc Thọ) mang thai gần 39 tuần có dấu hiệu chuyển dạ nên được gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa Phúc Thọ để sinh. Sau khi vào viện, sản phụ Hồng vỡ ối, tử cung mở được 4 phân và được đưa vào phòng sinh.

Thấy Hồng yếu, gia đình đề nghị bệnh viện cho sản phụ đẻ mổ nhưng phía bệnh viện không đồng ý. Sau 6 tiếng theo dõi trong phòng đẻ, đến 12 giờ 30 phút ngày 23/1, Hồng đã sinh được bé trai nặng 3,2kg.

Tuy nhiên sau khi chào đời cháu bé không có dấu hiệu thở, các bác sĩ phải đưa đi Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ cho biết bé đã bị chết não.

Vì quá thương nên sau đó người nhà đã đưa bé đến Bệnh viện Sơn Tây chạy máu. Đến ngày 28 vừa qua, bé đã tử vong.