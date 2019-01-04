Thai phụ ở Hà Giang phải cắt bỏ tử cung, mất thai nhi 39 tuần tuổi chỉ vì không làm điều này

Mang thai ở tuần thứ 39 nhưng khi có dấu hiệu chuyển dạ, gia đình chủ quan không đưa đến bệnh viện khiến đứa trẻ tử vong trong bụng, người mẹ phải cắt bỏ một phần tử cung.

Trao đổi với báo chí, Bác sĩ Nguyễn Ngọc Chung, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Mê (Hà Giang) cho biết sự việc trên xảy ra vào ngày 1/1/2019.

Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Mê - Ảnh: Internet

Theo đó, vào ngày 31/12/2018, chị M.T.C (39 tuổi, ở Hà Giang) mang thai ở tuần thứ 39, có dấu hiệu đau bụng nhưng vì chủ quan, người nhà không đưa đến bệnh viện để chờ sinh. Đến sáng hôm sau, khi thấy chị C. đau bụng dữ dội và ngất lịm đi, người nhà mới khiêng chị C. vượt rừng đến trạm y tế xã cách nhà 15km cấp cứu.

Tuy nhiên, vì tình trạng quá nặng nên thai phụ tiếp tục được chuyển lên bệnh viện huyện Bắc Mê. Lúc này, vì không gọi được ô tô, chị C. lại không thể ngồi xe máy nên gia đình đã đặt chị lên chiếc xe kéo tay cải tiến đi 12km xuống bệnh viện.

Vì chủ quan, chị C. mất đứa con 39 tuần tuổi, cắt tử cung bán phần - Ảnh minh họa: Internet

Khi đến nơi, chị C. đã rơi vào tình trang sốc mất máu. Nhờ đưa vào cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng nạn nhân nhưng thai nhi đã tử vong và tử cung đã bị vỡ.

Ngay sau đó, các bác sĩ đã tiến hành mổ để lấy thai nhi ra ngoài, đồng thời cắt tử cung bán phần cho chị C. Hiện nay, mặc dù nạn nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn trong tình trạng thiếu máu nên phải ở lại bệnh viện theo dõi thêm.

Bác sĩ Chung còn cho biết thêm, vì gia đình và thai phụ chủ quan nên mới dẫn đến sự việc đáng tiếc này. Khi chị C. có dấu hiệu đau bụng, nếu người nhà đưa đến bệnh viện ngay thì mẹ và con có thể đã được cứu sống.

Qua sự việc này, bác sĩ Chung mong rằng mọi người đừng xem thường việc khám thai định kỳ và đừng chủ quan khi có dấu hiệu sinh để tránh những trường hợp đáng tiếc tương tự xảy ra.

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