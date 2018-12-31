Sản phụ bị cắt hết tứ chi sau khi sinh con chỉ hơn 1 tháng: Con khát sữa chờ mẹ từng ngày

Xã hội 31/12/2018 15:32

Sau một năm kết hôn, vợ chồng chị Thắm hân hoan đón chào thành viên mới. Thế nhưng, hạnh phúc chẳng được bao lâu thì người mẹ trẻ phải nhập viện vì bị áp xe vú.

Chị Dương Thị Thắm (sinh năm 1992, ngụ tổ 3, ấp 1, xã Nha Bích, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) cùng chồng là anh Trần Văn Tài (sinh năm 1991) sinh được con trai đầu lòng sau hơn 1 năm kết hôn.

Những tưởng gia đình nhỏ sẽ ngày càng hạnh phúc hơn, thế nhưng sau chưa đầy một tháng sinh con, chị Thắm bị đau nhức một bên ngực vì bị áp xe. Đến ngày 1/12/2018, chị bắt đầu phát sốt. Dù gia đình đã tìm đủ mọi cách để chữa trị nhưng không thuyên giảm. Đến ngày thứ 3, gia đình đành phải đưa chị nhập viện cấp cứu.

Sản phụ bị cắt hết tứ chi sau khi sinh con chỉ hơn 1 tháng: Con khát sữa chờ mẹ từng ngày - Ảnh 1
Chị Thắm vừa phẫu thuật cắt bỏ tứ chi cách đây một tuần - Ảnh: Internet

Theo kết quả xét nghiệm của Bệnh viện quốc tế Becamex, chị Thắm bị sốc nhiễm trùng máu rất nặng. Ngoài ra, chị Thắm còn bị suy gan, suy thận, suy tim, huyết áp chỉ còn 60 nên có nguy cơ tử vong rất lớn. Gia đình phải đưa chị vào bệnh viện Chợ Rẫy chữa trị.

Trao đổi qua điện thoại với chúng tôi, anh Tài cho biết sau khi được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy, trải qua quá trình lọc máu, chị Thắm đã tỉnh lại. Tuy nhiên, tứ chi bắt đầu có dấu hiệu hoại tử. Bên cạnh đó, virus độc còn gây lở loét khắp cơ thể, đặc biệt là vùng bụng, hốc mũi và hốc mắt. Để giữ được mạng sống, bác sĩ phải tiến hành cắt bỏ tứ chi của bệnh nhân.

Sản phụ bị cắt hết tứ chi sau khi sinh con chỉ hơn 1 tháng: Con khát sữa chờ mẹ từng ngày - Ảnh 2
Chi phí 3 ngày đầu chữa bệnh lên đến 500 triệu đồng - Ảnh: Internet

Chứng kiến vợ vật vã với cơn đau mỗi ngày, dù rất đau lòng nhưng anh Tài vẫn cố gắng kiềm nén những giọt nước mắt, cổ vũ tinh thần của vợ vì trong cuộc chiến sinh tử này ý chí của người bệnh rất quan trọng.

Được biết, chi phí để chữa trị cho chị Thắm trong 3 ngày đầu đã lên đến 500 triệu đồng. Còn chi phí trong gần một tháng nay, vì bệnh viện ứng trước nên gia đình cũng chưa nắm rõ. Nhưng theo chia sẻ của anh Tài thì số tiền đó cũng không dưới vài trăm triệu đồng.

Sản phụ bị cắt hết tứ chi sau khi sinh con chỉ hơn 1 tháng: Con khát sữa chờ mẹ từng ngày - Ảnh 3
Nhờ đứa con mới sinh, vợ chồng anh Tài, chị Thắm mới có thêm nghị lực sống - Ảnh: Internet

Trước khi chị Thắm mắc bệnh, hai vợ chồng kinh doanh ốp lưng điện thoại để dành được một ít tiền nhưng cũng đã mang đi trị bệnh cho chị. Sắp tới để chị có thể chữa hết bệnh hoàn toàn, gia đình chắc chắn phải vay thêm nhưng hai bên nội ngoại cũng chẳng khá hơn là bao. Ba chị Thắm mắc bệnh nhiều năm còn phải có người chăm sóc, mẹ anh Tài thì làm nghề mua ve chai dạo ngày cũng chẳng kiếm được bao nhiêu.

Hy vọng lớn nhất của anh chị bây giờ là chị Thắm có thể sớm ngày xuất viện để về nhà với con nhỏ. Hai vợ chồng sẽ cố gắng tiếp tục làm ăn để có tiền trả lại số nợ đã mượn chữa bệnh cho chị.

Mặc dù đã cố gắng kiềm nén cảm xúc, nhưng khi nhắc đến vợ và đứa con nhỏ, giọng anh Tài vẫn run run. Anh nói: “Mỗi ngày trong bệnh viện, hai vợ chồng lúc nào cũng nhớ đến đứa con nhỏ ở nhà. Nhiều lúc, muốn buông xuôi nhưng nghĩ tới đứa con trai đang chờ ba mẹ trở về, hai vợ chồng lại có thêm động lực tiếp tục cố gắng”.

Dù vợ chồng chị Thắm có nghị lực kiên cường, nhưng phía trước là một khoản viện phí vô cùng lớn mà với điều kiện của gia đình hiện tại thì không thể tự mình chi trả nổi. Chưa kể, để chị Thắm có một cuộc sống bình thường như bao người khác thì phải tiến hành lắp tứ chi giả. Qua bài viết này, chúng tôi hy vọng quý độc giả và các mạnh thường quân có thể giúp đỡ gia đình anh chị vượt qua khó khăn hiện tại.

 

Mọi sự đóng góp xin liên hệ:

Anh Trần Văn Tài 0937629491

Hoặc gửi vào tài khoản em gái anh Tài:

Trần Thị Ngọc Ánh

5503215047870 Agribank

Chi nhánh Lai Uyên, Bàu Bàng, Bình Dương.

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