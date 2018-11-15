Trên đường đưa con đi khám chân, xe của chị T. va chạm với container, bị thùng xe đè khiến cả hai mẹ con tử vong. Lúc này người nhà chị không hề hay biết. Đến khi đọc báo nhìn thấy biển số xe, gia đình mới hốt hoảng chạy đến.

Mặc dù tang lễ của các nạn nhân trong vụ lật container đã được lo xong vào chiều qua (14/11), thế nhưng không khí thê lương vẫn bao trùm căn nhà nhỏ của anh Nguyễn Minh Đức (sinh năm 1972, ngụ xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, Hà Nội). Người thiệt mạng trong vụ tai nạn là chị N.T.A.T (sinh năm 1980, vợ anh Đức) và em N.N.L (sinh năm 2006, con gái anh Đức).

Được biết vợ chồng anh Đức có hai con, một trai một gái. Nhiều năm trước vì hoàn cảnh khó khăn nên khi mang thai L. chị T. có ý định bỏ con. Nhờ sự vận động của người thân, cuối cùng chị T. vẫn giữ bé lại. Hàng xóm thấy vậy cũng thường xuyên giúp đỡ đôi vợ chồng trẻ. Bé L. càng lớn lại càng xinh, học giỏi, gia đình cũng ngày càng hạnh phúc. Hiện trường xảy ra vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Internet Cách đây không lâu, nhờ họ hàng giúp đỡ, vợ chồng anh Đức xây được một căn nhà nhỏ. Để trả nợ, anh Đức và chị T. phải đi làm thuê xa. Ngày xảy ra sự việc, vì bé L. bị đau chân, chị T. chở bé đi khám, trên đường thì gặp tai nạn thương tâm.

Lúc mẹ con chị T. gặp nạn, gia đình không ai hay biết, phải đến khi đọc báo nhìn thấy biển số xe quen thuộc, người nhà mới hoảng loạn chạy xuống. Khi đến nơi thấy đúng là người thân của mình, họ mới gọi cho anh Đức biết. Khi vợ con gặp tai nạn, anh Đức đang đi làm thuê ở Hà Nội. Từ khi về nhà, lo xong tang lễ cho vợ con, anh như người mất hồn, chốc lát lại đòi ra thăm mộ vợ con, theo Trí thức trẻ. Anh Đức liên tục gào khóc đòi ra mộ gặp vợ con - Ảnh: Internet Mặc dù đau lòng trước sự ra đi của người thân nhưng gia đình anh Đức hy vọng tài xế container sẽ không bị tù tội gì để còn có thể đi làm nuôi vợ con. Như thông tin trước đó đã đưa, khoảng 9 giờ sáng 12/11, tại ngã tư Chợ Mơ (xã Vạn Thắng, chợ Ba Vì) xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến hai nạn nhân tử vong tại chỗ. Vào thời điểm đó, chiếc container mang biển số 29C-495.XX lưu thông theo hướng từ Phú Thọ về Hà Nội va chạm với chiếc xe máy có biển số 30Y1-16XX do chị T. điều khiển chở theo con gái. Vụ va chạm khiến chiếc container lật nghiêng đè lên mẹ con chị T. khiến cả hai tử vong.

4 điều trong vụ án xe container tông Innova đi lùi trên cao tốc chưa được làm rõ Bản án của tòa án tỉnh Thái Nguyên dành cho tài xế xe container đâm xe Innova đi lùi trên cao tốc đang gây chú ý của dư luận cả nước. Theo các luật sư, trong vụ án này, hội đồng xét xử chưa làm sáng tỏ 4 nội dung quan trọng của vụ án.

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