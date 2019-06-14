Chiếc container mất lái đâm vào ô tô 4 chỗ khiến 3 người trong xe tử vong tại chỗ.
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Rạng sáng nay (14/6), tại khu vực cổng chào Tây Ninh, thuộc huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người tử vong.
Theo điều tra ban đầu, tại thời điểm xảy ra sự việc, một chiếc container đang lưu thông trên Quốc lộ 22 hướng từ TP.HCM về Tây Ninh thì có biểu hiện mất lái, bất ngờ lao sang hướng đường ngược lại.
Chiếc container húc phải hai cột điện sau đó tông mạnh vào chiếc ô tô đang chở 3 người. Cú va chạm kinh hoàng khiến ô tô bẹp dúm, đầu xe hư hỏng hoàn toàn.
Người dân nhanh chóng chạy đến hiện trường để cứu nạn, phát hiện có 3 người mắc kẹt bên trong ô tô nhưng đã tử vong.
Nhận tin báo từ người dân, lực lượng CSGT huyện Trảng Bàng nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, đưa người bị nạn ra khỏi xe, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Danh tính các nạn nhân trong xe gồm 2 nam, 1 nữ. Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn được cho là do container nổ lốp khiến xe mất lái. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc.