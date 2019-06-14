Phát hiện bé gái hàng xóm ở nhà một mình, gã hàng xóm toan giở trò đồi bại thì bị người thu mua ve chai phát hiện.

Mới đây, VKSND thị xã Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nông Tiến Bào (SN 1960, trú tại thôn Tân Hiệp, xã Đắk R’Moan, thị xã Gia Nghĩa) để điều tra về hành vi Dâm ô người dưới 16 tuổi.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 14 giờ ngày 27/5/2019, Bào qua nhà chị T. (SN 1979, thuộc thôn Tân Hòa, xã Đắk R’Moan) chơi. Tuy nhiên chị T. đi vắng, ở nhà chỉ có cháu N.T.N. (SN 2010) đang xem ti vi ở phòng khách.

Nhìn thấy trên bàn phòng khách nhà chị T. có để 1 gói hàng dán hóa đơn phía trên, Bào giả vờ nhờ cháu N. đến đọc.

Khi cháu N. đang đứng đọc nội dung hóa đơn thì Bào đi đến từ phía sau ôm và dùng tay sờ soạng vùng nhạy cảm bé gái này.

Gã đàn ông U60 bị phát hiện xâm hại bé gái 9 tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Cháu N. sợ hãi vùng chạy xuống nhà vệ sinh thì Bào đuổi theo, kéo bé gái ra sân bê tông trước nhà. Trong lúc giằng co, cháu N. thoát ra được và chạy ra đường.

Khoảng 10 phút sau, bé gái 9 tuổi chạy vào phòng bếp thì bị Bào dùng vũ lực khống chế, bịt miệng không cho cháu N. kêu cứu.

Đúng lúc này, chị L.T.H. (SN 1984, trú tại thôn Tân Hòa, làm nghề thu mua phế liệu) đi ngang qua phát hiện vụ việc nên đã hô hoán. Bào sợ hãi bỏ chạy khỏi nhà chị T.

Sau đó, gia đình chị T. đã trình báo vụ việc lên công an. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Chân dung gã đàn ông 50 tuổi hiếp dâm bé gái 10 tuổi ở Thái Nguyên Tại cơ quan công an, Sang đã thừa nhận dùng 100.000 đồng dụ dỗ, thực hiện hành vi đồi bại đối với bé gái 10 tuổi.

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