Theo thông tin ban đầu, vào cuối tháng 5/2019, Công an huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) tiếp nhận đơn tố cáo về việc Phạm Văn Sang (50 tuổi, trú tại xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ) có hành vi hiếp dâm một bé gái 10 tuổi hàng xóm.

Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đang điều tra làm rõ vụ việc bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục xảy ra trên địa bàn.

Tại trụ sở công an, Sang đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đối tượng khai rằng gặp nạn nhân trên đường đi học, bé gái xin Sang 100.000 đồng. Thấy vậy, Sang nảy sinh ý định dùng tiền dụ dỗ hiếp dâm cháu bé. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Vào cuộc điều tra, công an đã tiến hành giám định, lấy lời khai bé gái dưới sự giám hộ của gia đình. Sau 48 tiếng, cơ quan công an đã thu thập đầy đủ chứng cứ xác định Phạm Văn Sang thực hiện hành vi đồi bại với bé gái 10 tuổi.

Phạm Văn Sang thừa nhận hiếp dâm bé gái 10 tuổi - Ảnh: PLO

Thời gian gần đây liên tục xảy ra những vụ hiếp dâm trẻ em khiến dư luận xã hội phẫn nộ. Hôm qua (12/6), Công an huyện Lộc Bình (tỉnh Lạng Sơn) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lộc Văn Hưởng (SN 1988, trú tại xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình) về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo điều tra, vào ngày 6/6, chị H. (trú tại thị trấn Lộc Bình) gửi đơn trình báo lên Công an huyện Lộc Bình về việc con gái 5 tuổi của chị bị Lộc Văn Hưởng xâm hại tình dục.

Công an huyện nhanh chóng vào cuộc điều tra xác minh. Sau khi thu thập được đầy đủ chứng cứ, công an tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Hưởng.

Lộc Văn Hưởng tại cơ quan công an - Ảnh: VOV

Tại cơ quan điều tra, Hưởng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Vào khoảng 15 giờ ngày 5/6, sau khi uống rượu say về nhà nhìn thấy bé gái 5 tuổi đang chơi đùa ngoài sân, Hưởng nảy sinh ý định xâm hại cháu bé.

Lợi dụng lúc vắng người, Hưởng dụ dỗ cháu bé vào nhà và thực hiện hành vi đồi bại. Sau khi thỏa mãn thú tính, Hưởng dặn cháu bé không được kể với ai. Tiếp đó Hưởng vẫn đi làm bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.

Sự việc bị gia đình nạn nhân phát hiện báo công an. Vụ việc đang được Công an huyện Lộc Bình điều tra xử lý theo quy định pháp luật.