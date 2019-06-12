Sau khi uống rượu về, nhìn thấy bé gái 5 tuổi đang chơi đùa ngoài sân, Hưởng đã thực hiện hành vi đồi bại với cháu bé.

Hôm nay (12/6), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Bình (tỉnh Lạng Sơn) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lộc Văn Hưởng (SN 1988, trú tại xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình) về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo điều tra, vào ngày 6/6, chị H. (trú tại thị trấn Lộc Bình) gửi đơn trình báo lên Công an huyện Lộc Bình về việc con gái 5 tuổi của chị bị Lộc Văn Hưởng xâm hại tình dục.

Công an huyện nhanh chóng vào cuộc điều tra xác minh. Sau khi thu thập được đầy đủ chứng cứ, công an tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Hưởng.

Lộc Văn Hưởng tại cơ quan công an - Ảnh: VOV

Tại cơ quan điều tra, Hưởng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Vào khoảng 15 giờ ngày 5/6, sau khi uống rượu say về nhà nhìn thấy bé gái 5 tuổi đang chơi đùa ngoài sân, Hưởng nảy sinh ý định xâm hại cháu bé.

Lợi dụng lúc vắng người, Hưởng dụ dỗ cháu bé vào nhà và thực hiện hành vi đồi bại. Sau khi thỏa mãn thú tính, Hưởng dặn cháu bé không được kể với ai. Tiếp đó Hưởng vẫn đi làm bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.

Sự việc bị gia đình nạn nhân phát hiện báo công an. Vụ việc đang được Công an huyện Lộc Bình điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Thời gian gần đây xảy ra không ít vụ việc bé gái bị hàng xóm xâm hại. Điển hình như vụ việc đối tượng Phạm Phú Sang (24 tuổi, ngụ TP. Bà Rịa) xâm hại bé gái 4 tuổi nhà hàng xóm.

Theo điều tra, khoảng 17 giờ ngày 5/6, bé N. (4 tuổi) cùng chị gái là bé V. (7 tuổi) sang phòng của Sang chơi. Lúc này, Sang gọi bé N. vào nói chuyện và dùng tay sờ soạng bộ phận sinh dục, ngực của bé gái. Thực hiện xong hành vi, Sang kêu bé N. không được kể chuyện này với ai.

Đến 18 giờ cùng ngày, người mẹ tắm cho hai bé gái. Lúc này bé N. kêu đau vùng kín nên mẹ gặng hỏi. Bé gái 4 tuổi kể lại toàn bộ hành vi của Sang. Người mẹ lập tức đưa con đến công an trình báo.

Tiếp nhận vụ việc, Công an TP. Bà Rịa đã lấy lời khai bé gái dưới sự giám hộ của gia đình, đồng thời mời Sang lên trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, nam thanh niên đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Sang nhà hàng xóm chơi, bé gái 4 tuổi bị thanh niên 9x xâm hại Tại cơ quan công an, nam thanh niên 24 tuổi đã thừa nhận thực hiện hành vi đồi bại với bé gái 4 tuổi nhà hàng xóm.

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