Thấy con gái có biểu hiện bất thường, người mẹ gặng hỏi thì cháu bé kể bị người hàng xóm xâm hại tình dục.

Hôm nay (4/6), Công an huyện Hòa Bình (Bạc Liêu) cho biết đang điều tra làm rõ thông tin bé gái lớp 1 trên địa bàn bị hàng xóm xâm hại.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19 giờ ngày 19/5, chị P.T.T. (47 tuổi, ngụ xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) tắm cho con gái tên Mai (tên đã thay đổi, 7 tuổi, học lớp 1). Lúc này, bé Mai khóc và kêu đau rát vùng kín.

Thấy con có biểu hiện bất thường, chị T. gặng hỏi và được cháu Mai kể, khi sang nhà ông T.V.Đ. (57 tuổi, ngụ cùng địa phương) chơi thì bị ông Đ. dùng tay sờ soạng, bóp gây trầy xước vùng bộ phận sinh dục. Tuy nhiên bé Mai không nhớ rõ thời gian bị ông Đ. xâm hại. Vụ việc sau đó được chị T. trình báo với cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, cơ quan công an địa phương nhanh chóng vào cuộc xác minh. Nhận thấy thông tin chị T. tố giác có dấu hiệu của tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi theo Điều 146 Bộ Luật hình sự, Công an xã đã bàn giao vụ việc cho Công an huyện Hòa Bình điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Thời gian gần đây xảy ra không ít vụ việc xâm hại trẻ em khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Điển hình như vụ việc bé gái 12 tuổi ở Hải Dương bị xâm hại trên đường đi học về.

Theo điều tra, vào khoảng 18 giờ 20 ngày 16/2/2019, bé N.T.T.H. (12 tuổi, trú tại phường Hoàng Tân, TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương) trên đường về nhà đã bị Trần Văn Đức (SN 1984, trú tại khu 1, phường Đức Chính, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) chặn đường, hành hung và hiếp dâm.

Sau khi thỏa mãn thú tính, Đức nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Bố bé H. thấy trời tối mà mà con gái chưa về nhà bèn sốt ruột đi tìm, phát hiện con gái có dấu hiệu bị xâm hại nên báo công an.

Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, HĐXX TAND TP. Chí Linh quyết định tuyên phạt bị cáo Trần Văn Đức 10 năm tù giam. Bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường cho nạn nhân số tiền 69,5 triệu đồng.

