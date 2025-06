Dự báo thời tiết ngày 21/6 trên cả nước: Miền Bắc bắt đầu mưa lớn dữ dội, Trung Bộ giảm nắng nóng, Nam Bộ mưa to cục bộ

Ngày 21/6, Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. TPHCM chiều tối và tối có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Theo thông tin từ VietNamNet, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 20/6, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 7-15h có nơi trên 60mm như: Yên Lạc (Thái Nguyên) 157.4mm, Đà Lạt (Lâm Đồng) 60.2mm, Đất Mũi (Cà Mau) 110.8mm,… Cơ quan khí tượng nhấn mạnh, từ chiều tối 20/6 đến đêm 22/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 60-150mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Ngoài ra, chiều tối và đêm 20/6, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Dự báo thời tiết ở Bắc Bộ có nơi mưa to đến rất to trong đêm nay 20/6 - Ảnh: Báo Lao Động Từ ngày 23/6, mưa lớn ở vùng núi và trung du Bắc Bộ có xu hướng giảm dần. Các chuyên gia khí tượng nhận định, nguyên nhân của đợt mưa lớn ở các khu vực trên là do rãnh áp thấp có trục Tây Bắc - Đông Nam qua Trung Bộ và giữa Biển Đông. Gió Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Bộ. Đối với khu vực miền Trung, sau nhiều ngày nắng nóng đến gay gắt, từ 21/6, nắng nóng ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có xu hướng giảm dần, với mức nhiệt cao nhất có nơi chỉ còn trên 35 độ giảm từ 1-2 độ so với trước đó. Riêng thời tiết Hà Nội 21/6, có lúc có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to; nền nhiệt giảm nhẹ với mức cao nhất còn 33 độ. Cơ quan khí tượng lưu ý, các khu vực trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Miền Bắc hứng đợt mưa lớn, nguy cơ ngập úng ở vùng trũng thấp - Ảnh: VietNamNet Theo thông tin từ báo Lao Động, dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 21/6 cho các vùng: Hà Nội Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ C. Nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Tây Bắc Bộ Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C. Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Đông Bắc Bộ Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C, riêng đồng bằng 30-33 độ C. Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng đồng bằng có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thanh Hóa đến Huế Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ C, có nơi dưới 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng Thanh Hóa có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đà Nẵng đến Bình Thuận Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Tây Nguyên Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C. Có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng phía nam có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nam Bộ Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Theo Minh Thư (TH) | Phụ Nữ Sức Khỏe