Theo thông tin từ báo Tiền Phong, chiều 20/6, nguồn tin từ Công an tỉnh Cà Mau cho biết, Công an thị trấn Năm Căn (huyện Năm Căn) đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh khống chế, bắt giữ Bùi Minh Lợi (sinh năm 1995, cư ngụ khóm 5, thị trấn Năm Căn). Đối tượng này đã đâm trọng thương một bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở khi đang làm nhiệm vụ.

Đối tượng Bùi Minh Lợi tại trụ sở Công an - Ảnh: Báo Cà Mau

Trước đó, khoảng 7h30 ngày 20/6, Công an thị trấn Năm Căn nhận được tin báo của bà Lê Thị Hồng (ngụ khóm 5, thị trấn Năm Căn) trình báo về việc bị con ruột là Bùi Minh Lợi đánh gây thương tích.