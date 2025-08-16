Trúng số độc đắc vào đúng ngày 17/8/2025, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ như sao, tiền bạc lũ lượt kéo về nhà, sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 16/08/2025 19:44

3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ như sao, tiền bạc lũ lượt kéo về nhà, sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió'.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu sẽ có tài vận tăng vọt, gặp được vô số điều may mắn. Người tuổi này làm đâu gặt đấy, những kế hoạch, dự định mà họ ấp ủ bấy lâu nay cũng có cơ hội trở thành hiện thực. Người làm kinh doanh có thêm cơ hội đầu tư sinh lời. Trong khi đó, những người trồng trọt, chăn nuôi cũng có thêm thông tin về vật nuôi, cây trồng mới.

Vận trình tình duyên của con giáp may mắn này sẽ trở nên hài hòa. Bạn và người ấy có ngày cuối tuần thoải mái bên nhau. Những bạn độc thân cũng có cơ hội gặp được người phù hợp khi tham dự những buổi tiệc tất niên do công ty hay trung tâm đào tạo mà bạn đang theo học.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 17/8/2025, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ như sao, tiền bạc lũ lượt kéo về nhà, sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có vận khí hanh thông, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, công việc. Họ có cơ hội thực hiện ước mơ của mình. Trong tháng này, họ sẽ bội thu về tiền tài, sự nghiệp vượng phát, tài lộc nhiều vô kể, gia đạo bình an vô sự. Người tuổi này nếu làm công ăn lương cũng được cấp trên tin tưởng, tạo nhiều cơ hội để phát huy năng lực. Ngoài sự nghiệp thành công, con giáp này còn có tình duyên yên ấm. Người có gia đình sẽ sớm nhận được tin vui mang thai, sinh con.

Chuyện tình cảm của bạn cũng khá ổn tiếp thêm tinh thần sức mạnh cho bạn vượt qua mọi khó khăn trong công việc và gặt hái được thành công. Nhờ kí được một hợp đồng lớn nên bạn đã chiếm được cảm tình của cấp trên, có được nhiều hoa hồng. Cấp trên khá hài lòng về bạn và vị trí trưởng phòng kinh doanh rất dễ thuộc về bạn.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 17/8/2025, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ như sao, tiền bạc lũ lượt kéo về nhà, sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi làm kinh doanh chắc chắn công việc sẽ nhận được nhiều lợi nhuận, đơn hàng về ầm ầm dù là người kinh doanh nhỏ lẻ. Bạn còn có quý nhân phù trợ, tự nhiên có nhiều cơ hội mở ra và nếu thực sự có vốn thì nên tính chuyện đầu tư một cách hợp lý nhé. Phải chú ý một điều là không nên mạo hiểm đầu tư quá lớn và phải tìm được đối tác đáng tin cậy chứ đừng thấy lời trước mắt mà bỏ vốn liều lĩnh.

Vận trình tình duyên khá đào hoa. Bạn có nhiều “vệ tinh” quay quanh. Tuy nhiên, người tuổi này không nên gieo rắc thương nhớ vào lòng người bạn không có ý định đi lâu dài. Điều này sẽ khiến đối phương đau khổ và bỏ lỡ ai đó phù hợp hơn.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 17/8/2025, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ như sao, tiền bạc lũ lượt kéo về nhà, sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 17/8/2025, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ như sao, tiền bạc lũ lượt kéo về nhà, sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 17/8/2025, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ như sao, tiền bạc lũ lượt kéo về nhà, sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Sụp đổ sự nghiệp sau bê bối bỏ con, Trịnh Sảng khó quay về Trung Quốc

Sụp đổ sự nghiệp sau bê bối bỏ con, Trịnh Sảng khó quay về Trung Quốc

Sao quốc tế 3 giờ 2 phút trước
Phim 'Sinh vạn vật' của Dương Mịch lập kỷ lục, cơ hội để chuyển mình, ghi điểm với kỹ năng diễn xuất?

Phim 'Sinh vạn vật' của Dương Mịch lập kỷ lục, cơ hội để chuyển mình, ghi điểm với kỹ năng diễn xuất?

Sao quốc tế 3 giờ 15 phút trước
Dương Mịch hóa gái quê trong 'Sinh vạn vật', lập kỷ lục ấn tượng, gặt hái thành công không ngờ

Dương Mịch hóa gái quê trong 'Sinh vạn vật', lập kỷ lục ấn tượng, gặt hái thành công không ngờ

Sao quốc tế 3 giờ 32 phút trước
Bé trai 6 tháng tuổi tử vong sau khi can thiệp y khoa tại phòng khám tư

Bé trai 6 tháng tuổi tử vong sau khi can thiệp y khoa tại phòng khám tư

Đời sống 3 giờ 40 phút trước
Tình tiết bất ngờ trong vụ cụ bà 80 tuổi bị sát hại: Nghi phạm lảng vảng gần đám tang trước khi bị bắt

Tình tiết bất ngờ trong vụ cụ bà 80 tuổi bị sát hại: Nghi phạm lảng vảng gần đám tang trước khi bị bắt

Đời sống 3 giờ 43 phút trước
Camera hé lộ khoảnh khắc tài xế xe ôm bị sát hại ở TP.HCM

Camera hé lộ khoảnh khắc tài xế xe ôm bị sát hại ở TP.HCM

Đời sống 3 giờ 56 phút trước
Lời khai bất ngờ của nghi phạm sát hại tài xế xe ôm: 'Do tôi hoảng loạn quá mới ra cơ sự này'

Lời khai bất ngờ của nghi phạm sát hại tài xế xe ôm: 'Do tôi hoảng loạn quá mới ra cơ sự này'

Đời sống 4 giờ 7 phút trước
Cha ruột của bé gái 14 tuổi bị mẹ đưa đi bán dâm xin dừng nhận quyên góp

Cha ruột của bé gái 14 tuổi bị mẹ đưa đi bán dâm xin dừng nhận quyên góp

Đời sống 4 giờ 12 phút trước
Người phụ nữ sát hại bạn trai kém 11 tuổi trong khách sạn, tiết lộ lời khai ban đầu

Người phụ nữ sát hại bạn trai kém 11 tuổi trong khách sạn, tiết lộ lời khai ban đầu

Đời sống 4 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bắt nghi phạm sát hại cụ bà 80 tuổi ở TP.HCM, hé lộ hình ảnh camera lúc gây án

Bắt nghi phạm sát hại cụ bà 80 tuổi ở TP.HCM, hé lộ hình ảnh camera lúc gây án

Xe bán tải vượt đèn đỏ, tông xe máy kinh hoàng khiến 3 người trong một gia đình tử vong thương tâm

Xe bán tải vượt đèn đỏ, tông xe máy kinh hoàng khiến 3 người trong một gia đình tử vong thương tâm

Tình tiết bất ngờ trong vụ cụ bà 80 tuổi bị sát hại: Nghi phạm lảng vảng gần đám tang trước khi bị bắt

Tình tiết bất ngờ trong vụ cụ bà 80 tuổi bị sát hại: Nghi phạm lảng vảng gần đám tang trước khi bị bắt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, Chủ Nhật 17/8/2025, 3 con giáp 'đứng trên núi tiền', quý nhân chào đón, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ về nhà

Sau ngày mai, Chủ Nhật 17/8/2025, 3 con giáp 'đứng trên núi tiền', quý nhân chào đón, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ về nhà

Top 3 con giáp nhận lộc nhiều như lá mùa thu trong 2 ngày đầu tuần (18, 19/8) Tài Vận rực sáng, làm một thu mười, đánh đâu thắng đó, tiền đè ngộp thở

Top 3 con giáp nhận lộc nhiều như lá mùa thu trong 2 ngày đầu tuần (18, 19/8) Tài Vận rực sáng, làm một thu mười, đánh đâu thắng đó, tiền đè ngộp thở

Thần Tài định sẵn 3 con giáp trúng số liên miên từ ngày 18/8 đến ngày 28/8, Tiến lên đỉnh cao vinh quang, tiền tài vô biên, trúng đậm giàu to

Thần Tài định sẵn 3 con giáp trúng số liên miên từ ngày 18/8 đến ngày 28/8, Tiến lên đỉnh cao vinh quang, tiền tài vô biên, trúng đậm giàu to

Mừng 3 con giáp có cơ hội tấn thăng TÀI LỘC trong ngày 18/8, Tài khoản tăng theo cấp số nhân, làm việc gì cũng thuận, phúc dày mệnh lớn

Mừng 3 con giáp có cơ hội tấn thăng TÀI LỘC trong ngày 18/8, Tài khoản tăng theo cấp số nhân, làm việc gì cũng thuận, phúc dày mệnh lớn

Qua đêm nay 16/8/2025, 3 con giáp được sao tốt chiếu mệnh, của cải gấp bội, giàu sang Phú Quý, tương lai xán lạn, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay 16/8/2025, 3 con giáp được sao tốt chiếu mệnh, của cải gấp bội, giàu sang Phú Quý, tương lai xán lạn, sự nghiệp hanh thông

Từ ngày 26 đến cuối tháng 6 âm lịch, 3 con giáp giàu có lẫy lừng, bội thu lộc khủng, may mắn thấm vào người, cuộc đời êm ấm, giàu sang khó ai bằng

Từ ngày 26 đến cuối tháng 6 âm lịch, 3 con giáp giàu có lẫy lừng, bội thu lộc khủng, may mắn thấm vào người, cuộc đời êm ấm, giàu sang khó ai bằng