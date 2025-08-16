Phát hiện thi thể bé gái nổi trên mặt hồ ở Bắc Ninh, người mẹ tiết lộ tình tiết bất ngờ

Đời sống 16/08/2025 20:42

Ngày 16/8, người dân phát hiện một thi thể bé gái nổi trên mặt hồ Thùng Đấu thuộc phường Bắc Giang (tỉnh Bắc Ninh) và thông báo cơ quan chức năng.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, khoảng 6 giờ sáng ngày 16/8, tại hồ Thùng Đấu, tổ dân phố 11, phường Bắc Giang (Bắc Ninh), người dân phát hiện một thi thể nữ giới nổi trên mặt hồ.

Thời điểm trên, một số người dân đi thể dục buổi sáng phát hiện thi thể nữ giới nổi trên mặt hồ Thùng Đấu gần lối xuống giáp đường Vương Văn Trà.

 

Nhận được tin báo, Công an phường Bắc Giang đã cử cán bộ phối hợp với các phòng chức năng của Công an tỉnh thực hiện điều tra ban đầu theo quy định.

Phát hiện thi thể bé gái nổi trên mặt hồ ở Bắc Ninh, người mẹ tiết lộ tình tiết bất ngờ - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Bắc Giang, nạn nhân là cháu D. N. A. D (sinh năm 2013) ở cùng mẹ tại một ngôi nhà trên đường Nguyễn Công Hãng cùng phường. Chị D.T.L.A - mẹ của nạn nhân thông tin, khoảng 21 giờ 20 phút ngày 15/8, cháu D có xin mẹ ra bờ hồ để vẽ tranh, hóng gió. Đến khoảng 22 giờ 45 phút cùng ngày, không thấy con về nên chị A cùng bà con hàng xóm đi tìm khắp nơi.

6 giờ sáng ngày 16/8, một số người dân khi đi thể dục đã phát hiện một thi thể mặc áo đỏ, quần đen giống như mô tả của chị A nên đã thông báo cho chị.

Đến 8 giờ 30 sáng nay, cơ quan công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, rà soát và trích xuất camera an ninh quanh khu vực và trục vớt thi thể nạn nhân.

Công an phường Bắc Giang tiếp tục phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong.

Bé trai 6 tháng tuổi tử vong sau khi can thiệp y khoa tại phòng khám tư

Bé trai 6 tháng tuổi tử vong sau khi can thiệp y khoa tại phòng khám tư

Sở Y tế Thanh Hóa đã có văn bản yêu cầu báo cáo trường hợp sự cố y khoa liên quan đến Phòng khám Tai Mũi Họng 261 Quang Trung (Địa chỉ 261 Quang Trung, phường Hạc Thành, Thanh Hóa).

Xem thêm
Từ khóa:   thi thể bé gái tin moi tử vong

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày cuối tuần (17/8/2025), 3 con giáp may mắn dưới đây tiền ào vào túi, sự nghiệp thăng tiến, gặp họa hóa may mắn

Trúng số độc đắc đúng ngày cuối tuần (17/8/2025), 3 con giáp may mắn dưới đây tiền ào vào túi, sự nghiệp thăng tiến, gặp họa hóa may mắn

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 17/8/2025, Thần Tài ưu ái, ăn lộc tổ tiên, 3 con giáp khai thông vận mệnh suôn sẻ trăm đường, sự nghiệp làm ăn phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 17/8/2025, Thần Tài ưu ái, ăn lộc tổ tiên, 3 con giáp khai thông vận mệnh suôn sẻ trăm đường, sự nghiệp làm ăn phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Bé trai bệnh sởi tử vong trên đường chuyển viện

Bé trai bệnh sởi tử vong trên đường chuyển viện

Đời sống 2 giờ 56 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 17/8/2025, 3 con giáp 'đứng trên núi tiền', quý nhân chào đón, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ về nhà

Sau ngày mai, Chủ Nhật 17/8/2025, 3 con giáp 'đứng trên núi tiền', quý nhân chào đón, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ về nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Phát hiện thi thể bé gái nổi trên mặt hồ ở Bắc Ninh, người mẹ tiết lộ tình tiết bất ngờ

Phát hiện thi thể bé gái nổi trên mặt hồ ở Bắc Ninh, người mẹ tiết lộ tình tiết bất ngờ

Đời sống 2 giờ 59 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 17/8/2025, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ như sao, tiền bạc lũ lượt kéo về nhà, sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 17/8/2025, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ như sao, tiền bạc lũ lượt kéo về nhà, sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Sụp đổ sự nghiệp sau bê bối bỏ con, Trịnh Sảng khó quay về Trung Quốc

Sụp đổ sự nghiệp sau bê bối bỏ con, Trịnh Sảng khó quay về Trung Quốc

Sao quốc tế 5 giờ 13 phút trước
Phim 'Sinh vạn vật' của Dương Mịch lập kỷ lục, cơ hội để chuyển mình, ghi điểm với kỹ năng diễn xuất?

Phim 'Sinh vạn vật' của Dương Mịch lập kỷ lục, cơ hội để chuyển mình, ghi điểm với kỹ năng diễn xuất?

Sao quốc tế 5 giờ 26 phút trước
Dương Mịch hóa gái quê trong 'Sinh vạn vật', lập kỷ lục ấn tượng, gặt hái thành công không ngờ

Dương Mịch hóa gái quê trong 'Sinh vạn vật', lập kỷ lục ấn tượng, gặt hái thành công không ngờ

Sao quốc tế 5 giờ 43 phút trước
Bé trai 6 tháng tuổi tử vong sau khi can thiệp y khoa tại phòng khám tư

Bé trai 6 tháng tuổi tử vong sau khi can thiệp y khoa tại phòng khám tư

Đời sống 5 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bé trai 6 tháng tuổi tử vong sau khi can thiệp y khoa tại phòng khám tư

Bé trai 6 tháng tuổi tử vong sau khi can thiệp y khoa tại phòng khám tư

Xe buýt chạy quá tốc độ đâm vào đuôi xe tải đang đỗ khiến đầu xe bẹp dúm, 10 người thiệt mạng và 37 người bị thương

Xe buýt chạy quá tốc độ đâm vào đuôi xe tải đang đỗ khiến đầu xe bẹp dúm, 10 người thiệt mạng và 37 người bị thương

Tình tiết bất ngờ trong vụ cụ bà 80 tuổi bị sát hại: Nghi phạm lảng vảng gần đám tang trước khi bị bắt

Tình tiết bất ngờ trong vụ cụ bà 80 tuổi bị sát hại: Nghi phạm lảng vảng gần đám tang trước khi bị bắt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bé trai bệnh sởi tử vong trên đường chuyển viện

Bé trai bệnh sởi tử vong trên đường chuyển viện

Bé trai 6 tháng tuổi tử vong sau khi can thiệp y khoa tại phòng khám tư

Bé trai 6 tháng tuổi tử vong sau khi can thiệp y khoa tại phòng khám tư

Tình tiết bất ngờ trong vụ cụ bà 80 tuổi bị sát hại: Nghi phạm lảng vảng gần đám tang trước khi bị bắt

Tình tiết bất ngờ trong vụ cụ bà 80 tuổi bị sát hại: Nghi phạm lảng vảng gần đám tang trước khi bị bắt

Camera hé lộ khoảnh khắc tài xế xe ôm bị sát hại ở TP.HCM

Camera hé lộ khoảnh khắc tài xế xe ôm bị sát hại ở TP.HCM

Lời khai bất ngờ của nghi phạm sát hại tài xế xe ôm: 'Do tôi hoảng loạn quá mới ra cơ sự này'

Lời khai bất ngờ của nghi phạm sát hại tài xế xe ôm: 'Do tôi hoảng loạn quá mới ra cơ sự này'

Cha ruột của bé gái 14 tuổi bị mẹ đưa đi bán dâm xin dừng nhận quyên góp

Cha ruột của bé gái 14 tuổi bị mẹ đưa đi bán dâm xin dừng nhận quyên góp