Ngày 16/8, người dân phát hiện một thi thể bé gái nổi trên mặt hồ Thùng Đấu thuộc phường Bắc Giang (tỉnh Bắc Ninh) và thông báo cơ quan chức năng.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, khoảng 6 giờ sáng ngày 16/8, tại hồ Thùng Đấu, tổ dân phố 11, phường Bắc Giang (Bắc Ninh), người dân phát hiện một thi thể nữ giới nổi trên mặt hồ.

Thời điểm trên, một số người dân đi thể dục buổi sáng phát hiện thi thể nữ giới nổi trên mặt hồ Thùng Đấu gần lối xuống giáp đường Vương Văn Trà.

Nhận được tin báo, Công an phường Bắc Giang đã cử cán bộ phối hợp với các phòng chức năng của Công an tỉnh thực hiện điều tra ban đầu theo quy định.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Bắc Giang, nạn nhân là cháu D. N. A. D (sinh năm 2013) ở cùng mẹ tại một ngôi nhà trên đường Nguyễn Công Hãng cùng phường. Chị D.T.L.A - mẹ của nạn nhân thông tin, khoảng 21 giờ 20 phút ngày 15/8, cháu D có xin mẹ ra bờ hồ để vẽ tranh, hóng gió. Đến khoảng 22 giờ 45 phút cùng ngày, không thấy con về nên chị A cùng bà con hàng xóm đi tìm khắp nơi.

6 giờ sáng ngày 16/8, một số người dân khi đi thể dục đã phát hiện một thi thể mặc áo đỏ, quần đen giống như mô tả của chị A nên đã thông báo cho chị.

Đến 8 giờ 30 sáng nay, cơ quan công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, rà soát và trích xuất camera an ninh quanh khu vực và trục vớt thi thể nạn nhân.

Công an phường Bắc Giang tiếp tục phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong.

