Chiều 16/8, Công an TP.HCM đang lập hồ sơ, lấy lời khai đối với nghi phạm Châu Phú Tính (18 tuổi, quê Đồng Nai) để điều tra vụ án mạng xảy ra tại hẻm 314, đường Huỳnh Thị Hai, phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM.

Nạn nhân là ông LHP (47 tuổi, quê Bạc Liêu), hành nghề chạy xe ôm công nghệ.

Nghi phạm Châu Phú Tính - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Khi vừa bị bắt, Tính khai đã tự mua dao, đặt cuốc xe với giá 45.000 đồng đến địa điểm trên vào khoảng 22 giờ ngày 15-8 với ý định cướp tài sản. Mục đích ban đầu là lấy xe máy, điện thoại để ra Hà Nội làm ăn.

Khi được hỏi có phải không cướp được nên đã sát hại nạn nhân, Tính trả lời: “Không, do tôi hoảng loạn quá mới ra cơ sự này”.

Camera an ninh ghi lại cho thấy khoảng 22 giờ 18 phút cùng ngày, ông P chở một thanh niên vào hẻm 314. Sau khi xe quay đầu, bất ngờ có tiếng la hét lớn. Nghi phạm cầm dao bỏ chạy khỏi hẻm, nạn nhân đuổi theo một đoạn rồi quay lại xe, gục xuống và tử vong tại chỗ.

Tài xế xe ôm công nghệ tử vong bên cạnh xe máy - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Dân Việt, người dân địa phương cho biết ông P vẫn cố gắng truy đuổi nghi phạm sau khi bị đâm vào cổ, nhưng chỉ chạy được một đoạn thì quay lại, tựa vào tường và ngã gục. Vết thương khiến ông mất máu nhiều và tử vong ngay tại chỗ.

Tại hiện trường, xe máy hiệu Future, túi xách và ví tiền của nạn nhân vẫn còn nguyên.

Nhận tin báo, Công an phường Trung Mỹ Tây phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và trích xuất camera an ninh. Con dao gây án được nghi phạm vứt trong bụi chuối gần hiện trường.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

