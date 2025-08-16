Anh Nguyễn Ngọc Minh bày tỏ xúc động trước tấm lòng của cộng đồng dành cho gia đình. Anh cho biết, số tiền bạn đọc giúp đỡ đã đủ cho việc chữa bệnh của cha con anh trong thời gian dài, giúp cuộc sống qua cơn bĩ cực.

Theo thông tin từ báo Dân trí, anh Nguyễn Ngọc Minh bày tỏ xúc động trước tấm lòng của cộng đồng dành cho gia đình. Anh cho biết, số tiền bạn đọc giúp đỡ đã đủ cho việc chữa bệnh của cha con anh trong thời gian dài, giúp cuộc sống qua cơn bĩ cực. "Sự mất mát và bệnh tật đến với cháu U. con tôi, do chính mẹ bé gây ra là nỗi đau không gì có thể bù đắp được. Nhưng nhờ tinh thần nhân ái và sự hỗ trợ quý báu từ mọi người, gia đình tôi đã nhận được số tiền gần 2 tỷ đồng. Đây là nguồn động viên vô cùng lớn, không chỉ về mặt tài chính mà còn là sức mạnh tinh thần, giúp cha con tôi vượt qua giai đoạn khó khăn này. Cha con tôi xin dừng nhận thêm quyên góp, để dành cho các trường hợp khác cần hơn", anh Nguyễn Ngọc Minh xúc động chia sẻ.

Cha ruột nạn nhân bị mẹ đưa đi bán dâm ở TPHCM xin dừng nhận quyên góp - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ Trước đó, anh Minh gửi lời cầu cứu khẩn thiết đến cộng đồng, bởi sau khi trải qua bi kịch đau lòng, con gái anh đã bị trầm cảm nặng, phải điều trị song song với căn bệnh đái tháo đường bẩm sinh. Một mình phải lo cho 2 con nhỏ và cha mẹ già, bất hạnh lại ập đến khi anh Minh phát hiện mắc lao phổi và tổn thương nhiều đốt sống vì tai nạn trong lúc làm việc. Không còn khả năng lao động như trước, anh buộc phải vay mượn mọi người số tiền lớn để lo chữa bệnh cho bản thân và con gái, đồng thời lo ăn uống, sinh hoạt trong nhà.

Người cha thú thật đã không còn khả năng đưa con gái đi điều trị, dù bác sĩ khuyên phải duy trì thuốc và liệu pháp tâm lý đều đặn. Ngay cả bản thân anh cũng đứng trước nguy cơ tái phát những bệnh cũ. Anh Minh nói không sợ chết, chỉ sợ nếu mình ngã xuống, con sẽ không còn ai để nương tựa. Bệnh của U. đang trong giai đoạn nguy hiểm, bất kỳ sự trì hoãn điều trị nào cũng có thể trả giá bằng sinh mạng. Các bị cáo tại tòa - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận (TP.HCM) đã có quyết định đưa vụ án ra xét xử đối với Trần Quốc Dũng (55 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) về tội "mua dâm người dưới 18 tuổi" và bà N.T.K.N. (47 tuổi, quê Hậu Giang) về tội "môi giới mại dâm". Theo hồ sơ vụ án, bà N. và ông Dũng quen biết nhau từ trước. Khoảng tháng 4-2023, biết bà N. đang chăm sóc con gái ruột là cháu U. (sinh năm 2009) tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (phường Bến Nghé, quận 1) để điều trị bệnh tiểu đường mãn tính nên ông Dũng đến thăm và cho tiền. Trong lúc nói chuyện, Dũng tâm sự việc buôn bán gặp khó khăn thì N. gợi ý việc quan hệ tình dục với gái còn trinh sẽ giúp may mắn hơn, người mẹ này thậm chí còn gợi ý bán "cái ngàn vàng" của con gái mình cho Dũng để lấy tiền. Sau đó N. đưa con gái về Hậu Giang và gọi điện thoại "xin" Dũng 100 triệu đồng để mua đất dưới quê (kết quả điều tra xác định cả N. và Dũng đều hiểu là giá mua trinh cháu U.) nhưng Dũng trả lời không đủ tiền. Ít hôm sau N. lại gọi "xin" Dũng 60 triệu đồng (thực chất là N. báo giá bán trinh theo số tiền này) thì Dũng đồng ý, nhưng sau đó Dũng lại trả giá xuống 30 triệu đồng thì N. chấp nhận.

