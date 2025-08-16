Trưa 16/8, UBND phường Tuy Hòa cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động khiến một nam công nhân tử vong.

Theo thông tin từ VietNamNet, trưa 16/8, thông tin từ UBND phường Tuy Hòa xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn lao động thương tâm khiến một công nhân tử vong.

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Hiến (38 tuổi).

Vào sáng cùng ngày, nam công nhân trèo xuống hầm rút nước tại Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi, phường Tuy Hòa để làm việc. Sau đó, những người ở trên mặt đất không thấy động tĩnh gì của công nhân, nghi có chuyện chẳng lành nên đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Cơ quan chức năng trục vớt anh Hiến - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk cùng Công an phường Tuy Hòa và lực lượng chức năng tại chỗ đã đến hiện trường để hỗ trợ cứu hộ.

Tại đây, các chiến sĩ cảnh sát bố trí phương tiện, đeo bình dưỡng khí, tìm cách nhanh nhất xuống hầm rút đưa nạn nhân lên mặt đất. Tuy nhiên, nạn nhân cơ thể đã tím tái và tử vong trước đó.

Nguyên nhân tử vong của nam công nhân đang được cơ quan chức năng làm rõ.

