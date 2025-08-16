Thương tâm: Nam công nhân tử vong khi thi công hầm cống nhà thiếu nhi

Đời sống 16/08/2025 14:06

Trưa 16/8, UBND phường Tuy Hòa cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động khiến một nam công nhân tử vong.

Theo thông tin từ VietNamNet, trưa 16/8, thông tin từ UBND phường Tuy Hòa xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn lao động thương tâm khiến một công nhân tử vong.

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Hiến (38 tuổi).

Vào sáng cùng ngày, nam công nhân trèo xuống hầm rút nước tại Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi, phường Tuy Hòa để làm việc. Sau đó, những người ở trên mặt đất không thấy động tĩnh gì của công nhân, nghi có chuyện chẳng lành nên đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Thương tâm: Nam công nhân tử vong khi thi công hầm cống nhà thiếu nhi - Ảnh 1
Cơ quan chức năng trục vớt anh Hiến - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk cùng Công an phường Tuy Hòa và lực lượng chức năng tại chỗ đã đến hiện trường để hỗ trợ cứu hộ.

Tại đây, các chiến sĩ cảnh sát bố trí phương tiện, đeo bình dưỡng khí, tìm cách nhanh nhất xuống hầm rút đưa nạn nhân lên mặt đất. Tuy nhiên, nạn nhân cơ thể đã tím tái và tử vong trước đó.

Nguyên nhân tử vong của nam công nhân đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Bị ô tô khách tông khi đi bộ qua đường, người mẹ tử vong, con nhỏ bị thương

Bị ô tô khách tông khi đi bộ qua đường, người mẹ tử vong, con nhỏ bị thương

Khoảng 21 giờ 10 ngày 15/8, tại km 54+600, quốc lộ 5, chiều Hà Nội - Hải Phòng, thuộc địa phận phường Hải Dương (thành phố Hải Phòng) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô khách và 2 người đi bộ.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn lao động tin moi tử vong

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Người đàn ông kề dao vào cổ bé gái 12 tuổi để xâm hại nhiều lần

Người đàn ông kề dao vào cổ bé gái 12 tuổi để xâm hại nhiều lần

Bắt nghi phạm sát hại cụ bà 80 tuổi ở TP.HCM, hé lộ hình ảnh camera lúc gây án

Bắt nghi phạm sát hại cụ bà 80 tuổi ở TP.HCM, hé lộ hình ảnh camera lúc gây án

Cây xanh bất ngờ bật gốc, đè trúng hai cha con đi xe máy khiến cha tử vong thương tâm, con gái bị thương nặng

Cây xanh bất ngờ bật gốc, đè trúng hai cha con đi xe máy khiến cha tử vong thương tâm, con gái bị thương nặng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bị ô tô khách tông khi đi bộ qua đường, người mẹ tử vong, con nhỏ bị thương

Bị ô tô khách tông khi đi bộ qua đường, người mẹ tử vong, con nhỏ bị thương

Nóng: Dẫn giải vợ Mr Hunter cùng con nhỏ về Việt Nam để điều tra vụ Mr Pip lừa đảo hơn 5.300 tỷ

Nóng: Dẫn giải vợ Mr Hunter cùng con nhỏ về Việt Nam để điều tra vụ Mr Pip lừa đảo hơn 5.300 tỷ

Nam du khách tham quan rừng Cúc Phương rồi mất tích, phát hiện manh mối tại cửa hang sâu

Nam du khách tham quan rừng Cúc Phương rồi mất tích, phát hiện manh mối tại cửa hang sâu

Nóng: Đột kích xưởng sang chiết gas trái phép, bắt 8 đối tượng làm giả 1.000 tấn gas

Nóng: Đột kích xưởng sang chiết gas trái phép, bắt 8 đối tượng làm giả 1.000 tấn gas

Va chạm với xe ben ở TP.HCM, thi thể của nam sinh bị xe tải kéo lê hơn 1km

Va chạm với xe ben ở TP.HCM, thi thể của nam sinh bị xe tải kéo lê hơn 1km

Vùng áp thấp giữa Biển Đông gây gió giật cấp 7-8, dự báo nhiều khu vực trong đất liền mưa rất to trong 3 ngày

Vùng áp thấp giữa Biển Đông gây gió giật cấp 7-8, dự báo nhiều khu vực trong đất liền mưa rất to trong 3 ngày