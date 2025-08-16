Khoảng 21 giờ 10 ngày 15/8, tại km 54+600, quốc lộ 5, chiều Hà Nội - Hải Phòng, thuộc địa phận phường Hải Dương (thành phố Hải Phòng) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô khách và 2 người đi bộ.

Anh Vũ Ngọc K. (sinh năm 1988), ở xã Nam Đông Hưng (Hưng Yên) lái xe ô tô khách 15B-024.81 theo hướng Hà Nội - Hải Phòng va chạm với chị Mai Thị Thu Tr. (sinh năm 1999), ở phường Hải An, thành phố Hải Phòng và cháu Phạm Quốc B. (sinh năm 2022), con chị Tr. đang đi bộ qua đường theo hướng từ dải phân cách giữa quốc lộ 5 vào mép đường phải của chiều đường Hà Nội - Hải Phòng.

Xe ô tô khách gây tai nạn - Ảnh: Báo Hải Phòng

Theo thông tin từ báo Lao Động, vụ tai nạn khiến người phụ nữ tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Hải Dương, cháu bé bị thương nặng và đang được cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Hải Dương. Sau khi kiểm tra, lái xe Vũ Ngọc K không vi phạm nồng độ cồn và ma túy.

Hiện trường vụ tai nạn ở Hải Phòng tối qua - Ảnh: Báo Lao Động

Nguyên nhân vụ việc hiện được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ. Vụ tai nạn một lần nữa gióng lên cảnh báo về việc đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ, đặc biệt vào ban đêm và tại các khu vực có lưu lượng người đi bộ cao.

