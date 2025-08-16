Người phụ nữ sát hại bạn trai kém 11 tuổi trong khách sạn, tiết lộ lời khai ban đầu

Đời sống 16/08/2025 17:12

Ngày 16/8, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã phối hợp với Công an phường Thông Tây Hội lấy lời khai Phạm Thủy N. (SN 1984, ngụ TP.HCM) để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ người này cầm dao rọc giấy cắt cổ bạn trai.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 16/8, Công an TPHCM phối hợp Công an phường Thông Tây Hội (quận Gò Vấp cũ) lấy lời khai P.T.N. (41 tuổi, ngụ TPHCM) để điều tra, làm rõ vụ việc người phụ nữ này dùng dao rọc giấy cắt cổ bạn trai trong khách sạn.

Nạn nhân là anh H.V.T. (30 tuổi, quê Phú Thọ).

Trong quá trình lưu trú tại đây, cả 2 được cho đã xảy ra mâu thuẫn nghi ngờ ghen tuông. Đến sáng 15/8, cả 2 chuẩn bị ra về thì N. bất ngờ dùng dao rọc giấy đã chuẩn bị trước đó cắt vào cổ bạn trai.

Bị cắt vào cổ, anh T. vùng dậy và dùng chăn quấn vào cổ để cầm máu rồi gọi điện báo người thân.

Người phụ nữ sát hại bạn trai kém 11 tuổi trong khách sạn, tiết lộ lời khai ban đầu - Ảnh 1
Nơi xảy ra vụ án mạng - Ảnh: Báo Dân Việt

Theo thông tin từ báo Dân Việt, nhận tin báo, Công an phường Thông Tây Hội đã phối hợp với các đơn vị nghiệp Công an TP.HCM có mặt tại hiện trường đưa anh T. đi cấp cứu, đồng thời ghi lời các nhân chứng, đưa N. về trụ sở để lấy lời khai, làm rõ.

Có mặt tại khu vực khách sạn nơi xảy ra sự việc, nhiều người xác nhận, trưa 15/8, nhiều cảnh sát có mặt tại khách sạn trên để làm việc.

Trong khi đó, lãnh đạo UBND phường Thông Tây Hội cho biết, đây là mâu thuẫn, không phải án mạng. Hiện vụ việc đang được Công an phường Thông Tây Hội tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở cổng chùa kèm lời nhắn "Mong thầy không giao bất kỳ ai"

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở cổng chùa kèm lời nhắn "Mong thầy không giao bất kỳ ai"

Một bé gái sơ sinh khoảng 11 ngày tuổi bị bỏ rơi tại cổng chùa Diễn Phúc, xã Tây Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên.

