Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở cổng chùa kèm lời nhắn "Mong thầy không giao bất kỳ ai"

Đời sống 16/08/2025 17:08

Một bé gái sơ sinh khoảng 11 ngày tuổi bị bỏ rơi tại cổng chùa Diễn Phúc, xã Tây Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 16/8, lãnh đạo UBND xã Tây Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên cho biết, người dân vừa phát hiện một cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi tại cổng chùa Diễn Phúc (hay còn gọi là chùa Hệ).

Thông tin ban đầu, khoảng 22h40 ngày 15/8, người dân phát hiện một bé gái sơ sinh cùng giỏ đồ bị bỏ rơi ở khu vực cổng chùa Diễn Phúc. Bên trong giỏ đồ có lá thư tay viết vội.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở cổng chùa kèm lời nhắn 'Mong thầy không giao bất kỳ ai' - Ảnh 1
Bé gái bị bỏ rơi trước cổng chùa Diễn Phúc - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Dân trí, lá thư được cho là của mẹ cháu bé để lại có nội dung: "Do hoàn cảnh khó khăn không nuôi được bé nên con gửi vào chùa, mong nhà chùa nuôi dưỡng cháu khôn lớn để cháu nương nhờ cửa phật... Mong thầy không giao bất kỳ ai, con tin tưởng nhà chùa. Cháu sinh vào ngày 4/8/2025…".

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở cổng chùa kèm lời nhắn 'Mong thầy không giao bất kỳ ai' - Ảnh 2
Bức thư viết tay được cho là của mẹ cháu bé để lại - Ảnh: Báo Dân trí

Lãnh đạo UBND xã Tây Thụy Anh, đến thời điểm hiện tại tình hình sức khỏe bé ổn định. UBND xã Tây Thụy Anh đã phát thông báo tìm người thân cho cháu bé. Trong thời gian 7 ngày nếu bố mẹ cháu bé không đến nhận con, địa phương sẽ làm các thủ tục theo quy định.

