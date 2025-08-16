Bé trai bệnh sởi tử vong trên đường chuyển viện

Đời sống 16/08/2025 20:45

Ông Đỗ Hồng Sơn - giám đốc Sở Y tế Tây Ninh - cho biết vừa nghe Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh (phường Tân Ninh) báo cáo vụ việc liên quan đến một bé trai tử vong trong quá trình chuyển viện lên tuyến trên.

Theo thông tin từ VnExpress, lãnh đạo Sở Y tế Tây Ninh cho biết báo cáo ban đầu từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh ghi nhận bốn hôm sau nhập viện bé bị viêm phổi cấp, bệnh trở nặng, bác sĩ chỉ định tiêm thuốc song tình trạng không cải thiện. Bé được chuyển lên tuyến trên nhưng tử vong dọc đường.

Hiện chưa rõ nguyên nhân bé tử vong.

Bé trai bệnh sởi tử vong trên đường chuyển viện - Ảnh 1
Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh, phường Tân Ninh - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ báo tuổi Trẻ, bé B. bị viêm phế quản nên được nhập viện điều trị từ ngày 9-8. Đến sáng 13-8, sau khi bé B. được người tại bệnh viện tiêm thuốc thì "từ đó không còn biết gì". 

Sau đó bé B. được bệnh viện chuyển lên tuyến trên, có mẹ bé đi theo, tuy nhiên khi cách bệnh viện tuyến trên ở TP.HCM khoảng 10km thì bé mất.

Bé trai chướng bụng, nhập viện cấp cứu thì tử vong, gia đình bức xúc đăng Facebook

Mẹ của bé yêu cầu xe đưa quay về nhưng người của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh không đồng ý, yêu cầu xe phải chạy đến bệnh viện tuyến trên. Bé được xác định mất trước khi vào bệnh viện tuyến trên.

Ông Sơn thông tin qua báo cáo nhanh từ bệnh viện cho thấy sau một thời gian điều trị bệnh sởi, bé B. có dấu hiệu trở nặng, viêm phổi cấp. Do đó các bác sĩ điều trị chỉ định tiêm thuốc cho bé B..

"Tuy nhiên bệnh nhi trở nặng hơn, và được chuyển lên tuyến trên nhưng đã mất. Hiện sở đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh phải lập một hội đồng chuyên môn để đánh giá, thẩm định lại toàn bộ vụ việc báo cáo Sở Y tế xem xét", ông Sơn nói.

Cũng theo ông Sơn, từ đánh giá, báo cáo chi tiết của bệnh viện, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh sẽ tiếp tục xem xét, nếu cần có thể lập hội đồng chuyên môn của sở để đánh giá vụ việc một cách khách quan, xác định rõ toàn diện vấn đề, thông tin lại với gia đình nạn nhân cũng như có những bước xử lý tiếp theo đúng quy định.

Phát hiện thi thể bé gái nổi trên mặt hồ ở Bắc Ninh, người mẹ tiết lộ tình tiết bất ngờ

Phát hiện thi thể bé gái nổi trên mặt hồ ở Bắc Ninh, người mẹ tiết lộ tình tiết bất ngờ

Ngày 16/8, người dân phát hiện một thi thể bé gái nổi trên mặt hồ Thùng Đấu thuộc phường Bắc Giang (tỉnh Bắc Ninh) và thông báo cơ quan chức năng.

Xem thêm
Từ khóa:   bệnh sởi tử vong tin moi

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày cuối tuần (17/8/2025), 3 con giáp may mắn dưới đây tiền ào vào túi, sự nghiệp thăng tiến, gặp họa hóa may mắn

Trúng số độc đắc đúng ngày cuối tuần (17/8/2025), 3 con giáp may mắn dưới đây tiền ào vào túi, sự nghiệp thăng tiến, gặp họa hóa may mắn

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 17/8/2025, Thần Tài ưu ái, ăn lộc tổ tiên, 3 con giáp khai thông vận mệnh suôn sẻ trăm đường, sự nghiệp làm ăn phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 17/8/2025, Thần Tài ưu ái, ăn lộc tổ tiên, 3 con giáp khai thông vận mệnh suôn sẻ trăm đường, sự nghiệp làm ăn phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Bé trai bệnh sởi tử vong trên đường chuyển viện

Bé trai bệnh sởi tử vong trên đường chuyển viện

Đời sống 2 giờ 56 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 17/8/2025, 3 con giáp 'đứng trên núi tiền', quý nhân chào đón, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ về nhà

Sau ngày mai, Chủ Nhật 17/8/2025, 3 con giáp 'đứng trên núi tiền', quý nhân chào đón, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ về nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Phát hiện thi thể bé gái nổi trên mặt hồ ở Bắc Ninh, người mẹ tiết lộ tình tiết bất ngờ

Phát hiện thi thể bé gái nổi trên mặt hồ ở Bắc Ninh, người mẹ tiết lộ tình tiết bất ngờ

Đời sống 2 giờ 59 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 17/8/2025, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ như sao, tiền bạc lũ lượt kéo về nhà, sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 17/8/2025, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ như sao, tiền bạc lũ lượt kéo về nhà, sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Sụp đổ sự nghiệp sau bê bối bỏ con, Trịnh Sảng khó quay về Trung Quốc

Sụp đổ sự nghiệp sau bê bối bỏ con, Trịnh Sảng khó quay về Trung Quốc

Sao quốc tế 5 giờ 13 phút trước
Phim 'Sinh vạn vật' của Dương Mịch lập kỷ lục, cơ hội để chuyển mình, ghi điểm với kỹ năng diễn xuất?

Phim 'Sinh vạn vật' của Dương Mịch lập kỷ lục, cơ hội để chuyển mình, ghi điểm với kỹ năng diễn xuất?

Sao quốc tế 5 giờ 26 phút trước
Dương Mịch hóa gái quê trong 'Sinh vạn vật', lập kỷ lục ấn tượng, gặt hái thành công không ngờ

Dương Mịch hóa gái quê trong 'Sinh vạn vật', lập kỷ lục ấn tượng, gặt hái thành công không ngờ

Sao quốc tế 5 giờ 43 phút trước
Bé trai 6 tháng tuổi tử vong sau khi can thiệp y khoa tại phòng khám tư

Bé trai 6 tháng tuổi tử vong sau khi can thiệp y khoa tại phòng khám tư

Đời sống 5 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bé trai 6 tháng tuổi tử vong sau khi can thiệp y khoa tại phòng khám tư

Bé trai 6 tháng tuổi tử vong sau khi can thiệp y khoa tại phòng khám tư

Xe buýt chạy quá tốc độ đâm vào đuôi xe tải đang đỗ khiến đầu xe bẹp dúm, 10 người thiệt mạng và 37 người bị thương

Xe buýt chạy quá tốc độ đâm vào đuôi xe tải đang đỗ khiến đầu xe bẹp dúm, 10 người thiệt mạng và 37 người bị thương

Tình tiết bất ngờ trong vụ cụ bà 80 tuổi bị sát hại: Nghi phạm lảng vảng gần đám tang trước khi bị bắt

Tình tiết bất ngờ trong vụ cụ bà 80 tuổi bị sát hại: Nghi phạm lảng vảng gần đám tang trước khi bị bắt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phát hiện thi thể bé gái nổi trên mặt hồ ở Bắc Ninh, người mẹ tiết lộ tình tiết bất ngờ

Phát hiện thi thể bé gái nổi trên mặt hồ ở Bắc Ninh, người mẹ tiết lộ tình tiết bất ngờ

Bé trai 6 tháng tuổi tử vong sau khi can thiệp y khoa tại phòng khám tư

Bé trai 6 tháng tuổi tử vong sau khi can thiệp y khoa tại phòng khám tư

Tình tiết bất ngờ trong vụ cụ bà 80 tuổi bị sát hại: Nghi phạm lảng vảng gần đám tang trước khi bị bắt

Tình tiết bất ngờ trong vụ cụ bà 80 tuổi bị sát hại: Nghi phạm lảng vảng gần đám tang trước khi bị bắt

Camera hé lộ khoảnh khắc tài xế xe ôm bị sát hại ở TP.HCM

Camera hé lộ khoảnh khắc tài xế xe ôm bị sát hại ở TP.HCM

Lời khai bất ngờ của nghi phạm sát hại tài xế xe ôm: 'Do tôi hoảng loạn quá mới ra cơ sự này'

Lời khai bất ngờ của nghi phạm sát hại tài xế xe ôm: 'Do tôi hoảng loạn quá mới ra cơ sự này'

Cha ruột của bé gái 14 tuổi bị mẹ đưa đi bán dâm xin dừng nhận quyên góp

Cha ruột của bé gái 14 tuổi bị mẹ đưa đi bán dâm xin dừng nhận quyên góp