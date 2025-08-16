Ông Đỗ Hồng Sơn - giám đốc Sở Y tế Tây Ninh - cho biết vừa nghe Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh (phường Tân Ninh) báo cáo vụ việc liên quan đến một bé trai tử vong trong quá trình chuyển viện lên tuyến trên.

Theo thông tin từ VnExpress, lãnh đạo Sở Y tế Tây Ninh cho biết báo cáo ban đầu từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh ghi nhận bốn hôm sau nhập viện bé bị viêm phổi cấp, bệnh trở nặng, bác sĩ chỉ định tiêm thuốc song tình trạng không cải thiện. Bé được chuyển lên tuyến trên nhưng tử vong dọc đường.

Hiện chưa rõ nguyên nhân bé tử vong.

Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh, phường Tân Ninh - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ báo tuổi Trẻ, bé B. bị viêm phế quản nên được nhập viện điều trị từ ngày 9-8. Đến sáng 13-8, sau khi bé B. được người tại bệnh viện tiêm thuốc thì "từ đó không còn biết gì".

Sau đó bé B. được bệnh viện chuyển lên tuyến trên, có mẹ bé đi theo, tuy nhiên khi cách bệnh viện tuyến trên ở TP.HCM khoảng 10km thì bé mất.

Bé trai chướng bụng, nhập viện cấp cứu thì tử vong, gia đình bức xúc đăng Facebook

Mẹ của bé yêu cầu xe đưa quay về nhưng người của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh không đồng ý, yêu cầu xe phải chạy đến bệnh viện tuyến trên. Bé được xác định mất trước khi vào bệnh viện tuyến trên.

Ông Sơn thông tin qua báo cáo nhanh từ bệnh viện cho thấy sau một thời gian điều trị bệnh sởi, bé B. có dấu hiệu trở nặng, viêm phổi cấp. Do đó các bác sĩ điều trị chỉ định tiêm thuốc cho bé B..

"Tuy nhiên bệnh nhi trở nặng hơn, và được chuyển lên tuyến trên nhưng đã mất. Hiện sở đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh phải lập một hội đồng chuyên môn để đánh giá, thẩm định lại toàn bộ vụ việc báo cáo Sở Y tế xem xét", ông Sơn nói.

Cũng theo ông Sơn, từ đánh giá, báo cáo chi tiết của bệnh viện, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh sẽ tiếp tục xem xét, nếu cần có thể lập hội đồng chuyên môn của sở để đánh giá vụ việc một cách khách quan, xác định rõ toàn diện vấn đề, thông tin lại với gia đình nạn nhân cũng như có những bước xử lý tiếp theo đúng quy định.

Phát hiện thi thể bé gái nổi trên mặt hồ ở Bắc Ninh, người mẹ tiết lộ tình tiết bất ngờ Ngày 16/8, người dân phát hiện một thi thể bé gái nổi trên mặt hồ Thùng Đấu thuộc phường Bắc Giang (tỉnh Bắc Ninh) và thông báo cơ quan chức năng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/be-trai-benh-soi-tu-vong-tren-uong-chuyen-vien-739970.html