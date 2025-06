Dự báo thời tiết 10 ngày tới (20/6-29/6): Bắc Bộ mưa triền miên, Trung Bộ nắng nóng kéo dài, Nam Bộ mưa dông diện rộng

Bắc Bộ: từ 20-22/6, có mưa rào và rải rác có giông, vùng núi có nơi mưa vừa đến mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; sau có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cụ thể, từ chiều tối 20-22/6, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ lượng mưa phổ biến 50-120mm, có nơi trên 300mm (thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm). Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h).

Từ Thanh Hóa đến Phú Yên: Từ 20-21/6, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Trong đó, ngày 20-21/6, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Dự báo, nắng nóng ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng kéo dài trong những ngày tới. Người dân cần đề phòng say nắng, sốc nhiệt và cần chuẩn bị đủ nước và áo chống nắng khi hoạt động ngoài trời.

Các khu vực khác có mưa rào và giông vài nơi; riêng Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối ngày nào cũng có mưa rải rác, một số ngày mưa to kèm giông. Thời tiết khá oi ẩm vào ban ngày, sau đó mát mẻ hơn khi mưa xuống.

Trong đó thời kỳ từ 21-23/6 chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to, tổng lượng mưa 150-200mm, có nơi trên 200mm.

Thời tiết Hà Nội mưa nhiều ngày tới, đề phòng ngập úng - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Lao Động, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đưa ra nhận định xu thế thời tiết đáng chú ý ở một số khu vực từ đêm 21/6 đến ngày 29/6.

Khu vực Bắc Bộ đêm 21/6 đến đêm 22/6 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có mưa rất to. Từ ngày 23.6, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm.

Khu vực Trung Bộ từ ngày 22/6 - 29/6, dự báo ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có nắng nóng.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thời kỳ từ 21 - 23/6 chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 24/6, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.