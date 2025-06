Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, ngày 20/6, Đại tá Lâm Văn Long, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước cho biết, vụ trộm 96 cây vàng xảy ra trên địa bàn tỉnh đã được các các đơn vị chức năng của Công an tỉnh làm rõ và bắt được đối tượng trong vòng chưa đầy 24 giờ đồng hồ sau khi nhận tin báo, tìm được tài sản trả lại cho người dân.

Sau khi nhận được tin báo từ Công an cơ sở, Đại tá Lâm Văn Long đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, truy xét và xác định Nguyễn Văn Mỹ có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã mời về trụ sở làm rõ.