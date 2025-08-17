Bắt nóng kẻ cướp tiệm vàng ở Bắc Ninh sau 6 giờ gây án

Hiện Công an phường Nếnh đang phối hợp với gia đình nạn nhân để tiếp tục lấy lời khai, điều tra làm rõ và xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Theo báo VTC News, ngày 16/8, Công an phường Nếnh (Bắc Ninh) bắt giữ Thân Văn Nam (SN 1996, trú tại Tổ dân phố My Điền 1, phường Nếnh), kẻ gây ra vụ cướp nhẫn vàng táo tợn tại cửa hàng vàng bạc Thành Đạt.

Bắt nóng kẻ cướp tiệm vàng ở Bắc Ninh sau 6 giờ gây án - Ảnh 1
Đối tượng Thân Văn Nam (SN 1996, trú tại Tổ dân phố My Điền 1, phường Nếnh). Ảnh: VTC News. 

Theo điều tra ban đầu, khoảng 11h cùng ngày, Nam mặc áo thun xanh, quần đen vào tiệm vàng Thành Đạt và giả vờ hỏi mua nhẫn vàng 2 chỉ. Khi chị Nguyễn Thị H. (chủ cửa hàng) đưa nhẫn cho xem, Nam lập tức giật lấy rồi bỏ chạy.

Theo thông tin VOV, phát hiện sự việc, anh Đỗ Thành Đ. (chồng chị H.) lập tức đuổi theo và nhanh chóng khống chế được đối tượng. Tuy nhiên, trong quá trình giằng co, đối tượng đã rút dao chống trả khiến anh Đ. bị thương nhẹ ở tay.

Mặc dù có cơ hội khống chế hoàn toàn đối tượng, nhưng do biết đây là người cùng địa phương và để tránh va chạm, anh Đ. đã thả đối tượng ra.

Bắt nóng kẻ cướp tiệm vàng ở Bắc Ninh sau 6 giờ gây án - Ảnh 2
Hiện trường xảy ra vụ cướp. Ảnh: VTC News. 

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ người dân, Công an phường Nếnh đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh và truy tìm kẻ gây án.

Đến khoảng 17h cùng ngày, lực lượng chức năng bắt giữ Thân Văn Nam. Được biết, Nam từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thiếu tiền tiêu xài, cháu trai đột nhập vào nhà bà ngoại cướp tài sản

Thiếu tiền tiêu xài, cháu trai đột nhập vào nhà bà ngoại cướp tài sản

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai cho biết vừa phối hợp với Công an xã Bảo Yên bắt giữ 2 đối tượng cướp tài sản.

