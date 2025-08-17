Hiện Công an phường Nếnh đang phối hợp với gia đình nạn nhân để tiếp tục lấy lời khai, điều tra làm rõ và xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Theo báo VTC News, ngày 16/8, Công an phường Nếnh (Bắc Ninh) bắt giữ Thân Văn Nam (SN 1996, trú tại Tổ dân phố My Điền 1, phường Nếnh), kẻ gây ra vụ cướp nhẫn vàng táo tợn tại cửa hàng vàng bạc Thành Đạt.

Đối tượng Thân Văn Nam (SN 1996, trú tại Tổ dân phố My Điền 1, phường Nếnh). Ảnh: VTC News.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 11h cùng ngày, Nam mặc áo thun xanh, quần đen vào tiệm vàng Thành Đạt và giả vờ hỏi mua nhẫn vàng 2 chỉ. Khi chị Nguyễn Thị H. (chủ cửa hàng) đưa nhẫn cho xem, Nam lập tức giật lấy rồi bỏ chạy.

Theo thông tin VOV, phát hiện sự việc, anh Đỗ Thành Đ. (chồng chị H.) lập tức đuổi theo và nhanh chóng khống chế được đối tượng. Tuy nhiên, trong quá trình giằng co, đối tượng đã rút dao chống trả khiến anh Đ. bị thương nhẹ ở tay.

Mặc dù có cơ hội khống chế hoàn toàn đối tượng, nhưng do biết đây là người cùng địa phương và để tránh va chạm, anh Đ. đã thả đối tượng ra.

Hiện trường xảy ra vụ cướp. Ảnh: VTC News.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ người dân, Công an phường Nếnh đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh và truy tìm kẻ gây án.

Đến khoảng 17h cùng ngày, lực lượng chức năng bắt giữ Thân Văn Nam. Được biết, Nam từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

