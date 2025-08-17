Chiếc ô tô 7 chỗ hiệu Toyota Innova đang chạy trên đường Nguyễn Chí Thanh (đoạn qua ngã tư Đê La Thành, TP Hà Nội) thì mặt đường bất ngờ sụt xuống, khiến phần bánh sau mắc kẹt.

Theo thông tin báo Thanh Niên, chiều 16/8, một lãnh đạo Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng Hà Nội) xác nhận vụ việc một ô tô sụt xuống "hố tử thần" diễn ra vào chiều cùng ngày, trên đường Nguyễn Chí Thanh, đoạn gần nút giao Đê La Thành (P.Láng, Hà Nội).

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Hiện trường vụ việc thể hiện, hố sụt có đường kính khoảng 1 m, sâu khoảng 50 cm và có nhiều nước bên trong.

Tiếp nhận thông tin, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông đã lập tức có mặt tại hiện trường, đồng thời liên hệ Công ty nước sạch Hà Nội để phối hợp làm rõ nguyên nhân.

Bước đầu, các bên có liên quan tiến hành lập hàng rào chắn, lắp biển cảnh báo nguy hiểm quanh khu vực xuất hiện "hố tử thần". Sau khi đánh giá nguyên nhân, cơ quan chức năng sẽ tiến hành khắc phục sự cố này.

Lực lượng chức năng dựng hàng rào cảnh báo khu vực có "hố tử thần". Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo thông tin báo Dân Trí, Trước đó, khoảng 21h ngày 26/7, một người đàn ông đi xe máy trên đường Trường Chinh hướng về Ngã Tư Sở, quận Đống Đa (cũ) khi tới gần nút giao Tôn Thất Tùng - Trường Chinh, bất ngờ bánh trước bị sụt xuống hố.

Phần bánh xe trước cũng bị xịt hơi sau vụ việc. Ảnh: Báo Dân Trí.

Gần đây nhất là vào trưa 12/8, ghi nhận của phóng viên Dân trí tại phố Nam Đồng (đoạn đối diện số 62 Nam Đồng, phường Đống Đa, Hà Nội), một hố sụt sâu khoảng hơn 1m, miệng rộng khoảng 25cm bất ngờ xuất hiện trên đường. Bên dưới lòng hố có hiện tượng rỗng kiểu hàm ếch.

