Người tố cáo mẹ Bắp vụ tiền từ thiện khiếu nại quyết định của Công an Khánh Hòa

Đây là vụ việc mà ông Huy theo đuổi, tố cáo bà Lê Thị Thu Hòa (28 tuổi, tức mẹ Bắp) và Phạm Văn Thoại (29 tuổi, tức TikToker Phạm Thoại) sử dụng không đúng mục đích số tiền kêu gọi từ thiện chữa bệnh cho bé N.P.M.H. (còn gọi là bé Bắp, hiện đã qua đời).

Theo thông tin từ VietNamNet, ông Nguyễn Quốc Huy (49 tuổi, ngụ phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) cho biết, vừa có đơn gửi Bộ Công an, Viện KSND tố cao, Viện KSND tỉnh Khánh Hòa, Công an tỉnh Khánh Hoà và các cơ quan liên quan để khiếu nại quyết định không khởi tố vụ án hình sự ngày 18/7 của Công an tỉnh này.

Theo ông Huy, Công an tỉnh Khánh Hoà có thông báo, bà Thu Hoà từ ngày 2/11/2024 và TikToker Phạm Thoại từ ngày 4/11/2024 kêu gọi trên mạng xã hội và tổng số tiền được mạnh thường quân giúp đỡ là 20,4 tỷ đồng. Nhưng bà Hòa đã kêu gọi từ thiện từ 1 năm trước đó và đặc biệt nhiều người thân của bà Hòa cũng kêu gọi thông qua mạng xã hội bằng nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau.

Trước đó, cuối tháng 7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa mời làm việc với ông Huy và bà Thu Hòa để thông báo quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Lý do là bà Hòa không sử dụng tiền của mạnh thường quân ủng hộ vào việc khác và hành vi của bà Hòa không cấu thành tội phạm. Ông Huy cho biết: "Tôi là công dân tuân thủ pháp luật. Tôi chấp nhận với quyết định đó nhưng thấy chưa hài lòng, chưa thỏa đáng nên tôi khiếu nại”.

“Số tiền 20,4 tỷ đồng được quyên góp cho bé Bắp chữa bệnh được đóng cho bệnh viện như thế nào? Có đúng quy định pháp luật hay không? Tại sao phải chuyển lòng vòng qua người này, người kia? Bé Bắp đang điều trị thì mất, vậy số tiền nói trên có còn dư hay không?

Và cần làm rõ số tiền trước và sau thời điểm 2/11/2024 (là thời điểm bà Hòa kêu gọi trên mạng xã hội như xác minh của Công an tỉnh Khánh Hoà thông báo), cộng đồng mạng cần sao kê tổng số tiền bà Hòa thực nhận được là bao nhiêu?” ông Huy đặt vấn đề khi trao đổi.

“Tôi quyết theo đuổi vụ việc này đến cùng để người dân, những mạnh thường quân còn có niềm tin vào từ thiện. Không để một vụ việc như thế này làm ảnh hưởng đến tấm lòng nhân ái, lá rành đùm lá rách, là truyền thống của người Việt mình và ảnh hưởng đến cơ hội được sống của bao nhiêu đứa trẻ bệnh tật khác cần đến sự trợ giúp cộng đồng”.

Bà Hòa, tức mẹ Bắp khi làm việc với Công an tỉnh Khánh Hòa - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Sài Gòn và Giải Phong, theo kết quả xác minh của Công an tỉnh Khánh Hoà, quá trình điều trị bệnh cho con ở nước ngoài, bà Hòa đã sử dụng hơn 20,4 tỷ đồng, trong đó có 19,4 tỷ đồng trong 3 tài khoản và 1 tỷ đồng do TikToker Phạm Thoại chuyển từ tiền Quỹ hỗ trợ đồng bào khó khăn do ông Thoại vận động trước đó.

Số tiền trên được dùng để chi trả viện phí cho bé Bắp và chi phí sinh hoạt cho hai mẹ con ở Singapore từ ngày 4/11/2024 đến ngày 16/4/2025.

Về khoản tiền hơn 1 tỷ đồng tại Quỹ hỗ trợ đồng bào, văn bản của cơ quan công an cũng xác nhận đây là quỹ riêng do TikToker Phạm Thoại lập nhằm giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, khi bà Lê Thị Thu Hòa cần, Phạm Thoại đã trích ra để giúp đỡ kịp thời.

Theo cơ quan điều tra, việc bé Bắp bị bệnh ung thư máu, cần tiền đưa sang Singapore chữa trị được cơ quan chức năng xác minh là sự thật. Bà Hòa đã đưa thông tin đúng lên mạng xã hội nhằm kêu gọi mọi người ủng hộ chữa trị cho con.

Sau khi được ủng hộ, bà Hòa đã sử dụng số tiền trên chi trả viện phí và các chi phí trong quá trình điều trị cho con. Do đó, hành vi của bà Hòa không cấu thành tội phạm.

Từ cơ sở xác minh nêu trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự