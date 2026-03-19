Cầm hóa đơn tiền nước triệu bạc trên tay, tôi "hóa đá" khi lén nhìn qua khe cửa nhà tắm thấy việc chồng đang làm suốt 1 tiếng

Tâm sự 19/03/2026 16:15

Tôi và Liêm lấy nhau đã 9 năm. Quả thật, cuộc sống hôn nhân vất vả hơn thời còn yêu nhau. Dù vậy, tôi vẫn cố gắng giữ cho mình tinh thần lạc quan. Liêm dù không thường xuyên giúp đỡ vợ việc nhà, thấu hiểu vợ nhưng anh giỏi kiếm tiền. Anh cũng hay la cà đi chơi với bạn bè, thường cầm điện thoại khi ở bên vợ.

Tôi và Liêm nhiều lần cãi nhau vì anh ham chơi, bỏ bê vợ con. Nhưng chồng tôi luôn tìm lý do biện hộ cho mình. Anh nói anh dù ham vui nhưng chẳng tốn kém bao nhiêu, cũng chỉ đá bóng, chơi game. Anh đưa tiền cho tôi hàng tháng, tôi muốn tiêu thế nào cũng được. Anh còn than thở đi làm đã mệt rồi, không muốn về nhà còn phải làm việc nhà.

Ban đầu nghe chồng nói thế tôi thấy khó chịu lắm nhưng dần dà cũng nghĩ thoáng ra. Dù sao tôi có người chồng như Liêm cũng đã may mắn hơn nhiều. Thấy bản thân làm việc nhà một mình cực nhọc, tôi liền thuê người giúp việc.

Từ ngày có người giúp việc, tôi sống thoải mái vui vẻ hơn, có nhiều thời gian cho bản thân và gia đình. Nhưng tôi lại thấy chồng dường như có gì đó là lạ. Thời gian gần đây, Liêm bỗng dưng tắm lâu hơn ngày trước, cả tiếng đồng hồ mới bước ra khỏi phòng tắm.

Tôi thấy lạ thì hỏi chồng, anh lại khó chịu nói tôi tò mò chuyện không đâu. Đến cuối tháng khi nhận hóa đơn, tôi sững người bất ngờ. Số tiền gấp rưỡi tháng vừa rồi. Vậy có nghĩa là chồng tôi xả nước liên tục trong suốt 1 tiếng tắm. Tôi bỗng thấy có gì đó không đúng.

Tôi quyết định một tối đưa hai con về ngoại, còn mình ở nhà để ý lúc chồng đi tắm. Liêm về nhà rồi vào phòng tắm bắt đầu xả nước. Tôi kê sát vào cửa phòng tắm thì nghe tiếng nước không ngừng cùng tiếng nhạc từ điện thoại của chồng. Tôi cảm thấy chồng đang có gì đó che giấu mình. Tôi cố gắng kê sát tai thêm nữa thì nghe tiếng chồng trò chuyện với ai đó.

Sau khi chồng ra khỏi phòng tắm, tôi đi vào kiểm tra một lượt xem có nhìn thấy gì khả nghi không. Tôi lục hết các tủ cũng không thấy gì. Đi đến bình chứa nước bồn cầu, tôi lật nắp lên. Trong đó có một chiếc hộp được chồng giấu trong một túi ni lông màu đen. Mở hộp ra tôi thấy một chiếc điện thoại.

Không một mình đoán già đón non nữa, tôi đem chiếc điện thoại đến trước mặt chồng, buộc anh phải mở lên cho tôi kiểm tra. Thấy không thể giấu được vợ, Liêm thú thật dạo này đang liên lạc với một cô gái mới quen trên mạng. Anh nói vì chuyện chăn gối của vợ chồng tôi quá nhạt nên anh mới giở thói trăng hoa. Nhưng anh cam đoan với tôi là chưa hề gặp cô gái kia, càng không có chuyện lên giường.

Dù vậy, tôi vẫn đau lòng, cảm giác bị chồng phản bội rất khó chịu. Tôi nhìn người phụ nữ kia xinh đẹp lại trẻ trung hơn mình, trong lòng đắng chát tủi thân. Vài ngày sau bình tĩnh lại, cả tôi và chồng nói chuyện với nhau nhiều hơn, tìm hiểu xem mối quan hệ của cả hai đang xảy ra chuyện gì.

Tuy sau đó vợ chồng tôi đã hòa hợp hơn nhưng chuyện chồng mơ tưởng người phụ nữ khác vẫn là cái gai trong lòng tôi, khó mà quên được.

Thấy vợ lấy khăn che mặt cho con bú, tôi giật ra rồi "hóa đá" khi biết ly do thật sự

Thấy vợ lấy khăn che mặt cho con bú, tôi giật ra rồi "hóa đá" khi biết ly do thật sự

Vợ tôi xem thường và không tôn trọng mẹ tôi. Mẹ tôi bị chứng hở hàm ếch, không có điều kiện làm phẫu thuật nên có bề ngoài hơi dọa người. Nhưng mẹ tôi một mình nuôi tôi lớn, mặc kệ bố tôi là ai, mặc kệ người khác đàm tiếu, bà hết lòng yêu thương tôi.

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 20/3/2026, Thần tài trợ mệnh, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, hồng phúc sâu dày

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 20/3/2026, Thần tài trợ mệnh, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, hồng phúc sâu dày

Tháng 4 đến, 3 con giáp có cơ hội Trời ban, xoay chuyển giàu sang, thăng tiến trong sự nghiệp, tình duyên cực vượng

Tháng 4 đến, 3 con giáp có cơ hội Trời ban, xoay chuyển giàu sang, thăng tiến trong sự nghiệp, tình duyên cực vượng

Em dâu bầu 7 tháng nhưng bụng "phẳng lì" bất thường, tôi lén tốc vạt áo kiểm tra thì "ngã quỵ" thấy thứ bên trong

Em dâu bầu 7 tháng nhưng bụng "phẳng lì" bất thường, tôi lén tốc vạt áo kiểm tra thì "ngã quỵ" thấy thứ bên trong

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 20/3/2026, 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp suôn sẻ trăm đường

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 20/3/2026, 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp suôn sẻ trăm đường

Ly hôn 10 tháng, sống đơn thân không yêu ai bỗng dưng mang thai, tôi "ngã quỵ" nghe mẹ kể hết sự thật

Ly hôn 10 tháng, sống đơn thân không yêu ai bỗng dưng mang thai, tôi "ngã quỵ" nghe mẹ kể hết sự thật

Hết cơ hội trở lại Cbiz, Lý Dịch Phong cầu xin giúp đỡ khắp nơi

Hết cơ hội trở lại Cbiz, Lý Dịch Phong cầu xin giúp đỡ khắp nơi

Vừa nằm lên bàn đẻ bỗng thấy bảng tên bác sĩ, tôi "hóa đá" muốn tháo chạy ngay lập tức nhưng cơn đau đã vây hãm

Vừa nằm lên bàn đẻ bỗng thấy bảng tên bác sĩ, tôi "hóa đá" muốn tháo chạy ngay lập tức nhưng cơn đau đã vây hãm

Tin vui: Bé sơ sinh bị vùi lấp trong rừng ở Gia Lai được gia đình ở Đà Nẵng nhận nuôi

Tin vui: Bé sơ sinh bị vùi lấp trong rừng ở Gia Lai được gia đình ở Đà Nẵng nhận nuôi

Trong vòng 10 ngày cuối tháng 3, 3 con giáp chiêu dụ Thần Tài, tài khoản nhảy số liên tục, may mắn kề cận, giàu có vững bền

Trong vòng 10 ngày cuối tháng 3, 3 con giáp chiêu dụ Thần Tài, tài khoản nhảy số liên tục, may mắn kề cận, giàu có vững bền

Giá vàng hôm nay, ngày 19/3/2026: Thế giới giảm sâu, vàng SJC 'bốc hơi' gần 5 triệu đồng sau một đêm

Giá vàng hôm nay, ngày 19/3/2026: Thế giới giảm sâu, vàng SJC 'bốc hơi' gần 5 triệu đồng sau một đêm

NÓNG: Giá vàng thế giới đột ngột giảm sâu, giảm hơn 12% so với đỉnh cuối tháng 1

NÓNG: Giá vàng thế giới đột ngột giảm sâu, giảm hơn 12% so với đỉnh cuối tháng 1

Tử vi thứ Năm 19/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ phúc lộc vô song, tiền tài phủ phê, Mão - Thân khó khăn chồng chất, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Năm 19/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ phúc lộc vô song, tiền tài phủ phê, Mão - Thân khó khăn chồng chất, tiền bạc hao hụt khó tránh

Bỏ rơi bạn gái nghèo để lấy vợ giàu, 3 năm sau gặp lại người cũ thay đổi thế này, tôi "ngã quỵ" vì hối hận.

Bỏ rơi bạn gái nghèo để lấy vợ giàu, 3 năm sau gặp lại người cũ thay đổi thế này, tôi "ngã quỵ" vì hối hận.

Hùng hổ ập vào khách sạn bắt quả tang con dâu ngoại tình, vừa lật tấm chăn lên, tôi "ngã quỵ" thấy người đang nằm bên trong

Hùng hổ ập vào khách sạn bắt quả tang con dâu ngoại tình, vừa lật tấm chăn lên, tôi "ngã quỵ" thấy người đang nằm bên trong

Tình cờ thấy mẹ chồng giặt đồ lúc sáng sớm, tôi tức giận muốn khóc rồi cất luôn số tiền định biếu bà

Tình cờ thấy mẹ chồng giặt đồ lúc sáng sớm, tôi tức giận muốn khóc rồi cất luôn số tiền định biếu bà

Dứt tình ly hôn để lên phố đổi đời, 3 năm sau trở về tôi "hóa đá" thấy cảnh tượng trong bệnh viện

Dứt tình ly hôn để lên phố đổi đời, 3 năm sau trở về tôi "hóa đá" thấy cảnh tượng trong bệnh viện

Vừa lo xong hậu sự cho bố chồng, tôi "ngất lịm" khi dọn dẹp giường và thấy tờ giấy khám thai 2 tháng dưới gối ông

Vừa lo xong hậu sự cho bố chồng, tôi "ngất lịm" khi dọn dẹp giường và thấy tờ giấy khám thai 2 tháng dưới gối ông

Đang lúc vợ chồng mặn nồng, đống sách cũ bỗng đổ ập xuống, tôi "hóa đá" nhìn thứ kẹp bên trong rơi ra ngay dưới chân

Đang lúc vợ chồng mặn nồng, đống sách cũ bỗng đổ ập xuống, tôi "hóa đá" nhìn thứ kẹp bên trong rơi ra ngay dưới chân