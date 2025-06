Nóng: Thu hồi toàn quốc Siro ăn ngon Hải Bé vì là hàng giả

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 20/6, Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) Nguyễn Minh Hằng đã ký văn bản đề nghị thu hồi sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Siro ăn ngon Hải Bé là hàng giả trên toàn quốc.

Theo Trang thông tin điện tử của Công an tỉnh Ninh Bình, kết quả giám định chất lượng đối với sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Siro ăn ngon Hải Bé cho thấy các chỉ tiêu chính như Vitamin A, Calci, Vitamin C chỉ đạt dưới 70% so với công bố. Sản phẩm này do Công ty TNHH Hải Bé công bố và chịu trách nhiệm chất lượng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án để điều tra theo quy định tại khoản 1 Điều 193 Bộ luật Hình sự năm 2015.