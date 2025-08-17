Điểm danh 3 thức uống buổi tối vừa làm đẹp da vừa giảm mỡ bụng

17/08/2025

Mỡ bụng không chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình mà còn là yếu tố làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính. Để khắc phục vấn đề này, chị em có thể uống một số loại nước sau đây trước khi đi ngủ để giảm mỡ bụng.

Mỡ bụng được tích tụ do đâu? 

Trước khi tìm hiểu uống gì để giảm mỡ bụng, bạn cần biết cơ chế tích tụ mỡ bụng. Mỡ bụng gồm mỡ dưới da (mỡ bên dưới da) và mỡ nội tạng (mỡ dưới lớp cơ, bao quanh nội tạng). Sự tích tụ mỡ bụng đến từ các nguyên nhân:

Ăn uống không lành mạnh: Ăn uống không lành mạnh gồm lựa chọn thực phẩm kém lành mạnh (ăn nhiều thức ăn nhanh, nước ngọt, đồ chiên, mì ăn liền, bánh ngọt, kẹo…) và khẩu phần ăn quá nhiều, vượt quá nhu cầu calo của cơ thể. Lượng calo dư thừa này sẽ được cơ thể tích trữ dưới dạng mỡ.




Lối sống ít vận động: Vận động là cách cơ thể tiêu hao calo dư thừa. Nếu bạn ít vận động, lượng mỡ thừa sẽ tích tụ ở nhiều vùng trên cơ thể, đặc biệt là ở bụng và gây thừa cân. Vận động không chỉ giúp tiêu hao mỡ bụng mà còn hỗ trợ cơ thể săn chắc, khỏe mạnh hơn.

Thói quen sống kém lành mạnh: Những thói quen xấu như: thức khuya, thiếu ngủ, uống ít nước, ăn ít rau xanh và trái cây… ảnh hưởng đến nồng độ các hormone trong cơ thể, làm rối loạn quá trình trao đổi chất và cơ chế tích trữ chất béo, gây tăng cân.

Căng thẳng kéo dài: Stress kéo dài khiến cơ thể tiết nhiều “hormone căng thẳng” cortisol, gây thèm ăn, đặc biệt là đồ ngọt và thực phẩm giàu carbohydrate. Từ đó khiến cơ thể nạp nhiều năng lượng hơn mức cần thiết, tăng mỡ bụng. Cortisol cũng khiến cơ thể lưu trữ mỡ nhiều hơn.

Yếu tố di truyền: Yếu tố di truyền có thể dẫn đến rối loạn nội tiết tố, một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tăng tích trữ mỡ. Người có tiền sử gia đình thừa cân, béo phì cũng có nhiều nguy cơ di truyền đặc điểm này.

Điểm danh 3 thức uống buổi tối vừa làm đẹp da vừa giảm mỡ bụng

Trà hoa cúc

Loại trà thảo mộc này có tính chất dịu nhẹ, hương thơm dễ chịu, nhờ đó giúp giảm căng thẳng hệ thần kinh và cân bằng lại tinh thần. Vì vậy trà hoa cúc sẽ giúp bạn ngủ ngon, sâu giấc hơn.




Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy trà hoa cúc có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu và giảm cân. Nhâm nhi một tách trà hoa cúc vào buổi tối sẽ thúc đẩy quá trình đốt cháy mỡ thừa trong khi ngủ.

Nước chanh mật ong

Nước chanh mật ong có vị chua ngọt nhẹ nhàng, dễ uống nên rất thích hợp để sử dụng cho việc giảm cân, kể cả khi bạn đang thèm đồ ngọt. Do hàm lượng đường và calo trong mật ong thường không quá cao nên có thể giúp bạn kiểm soát cân nặng. 

Bạn nên hòa tan một lượng nhỏ mật ong trong nước ấm, thêm nước cốt chanh để gia tăng hương vị. Sau đó uống vào trước mỗi bữa ăn để giúp giảm cảm giác thèm ăn hiệu quả.

Nước ép dâu tây và rau thơm

Dâu tây cung cấp một lượng lớn chất xơ nhưng lại chứa rất ít calo, không có chất béo. Phần lớn chất xơ trong dâu tây là chất xơ hòa tan. Chất xơ này có khả năng hấp thụ nước, làm chậm tốc độ làm rỗng dạ dày và tăng cảm giác no, giúp giảm cảm giác thèm ăn. Nhờ đó, uống nước ép dâu tây và rau thơm trước khi đi ngủ có thể thúc đẩy quá trình đốt cháy mỡ thừa trong cơ thể.




Nguyên liệu gồm có một lượng dâu tây vừa đủ theo nhu cầu và rau thơm. Bạn có thể dùng lá bạc hà, rau mùi, hoặc lá chanh.

