4 sai lầm khi gội đầu khiến tóc chăm mãi không đẹp mà còn rụng như lá mùa thu

Làm đẹp 15/08/2025 04:00

Gội đầu là một phần quan trọng trong quy trình chăm sóc tóc, nhưng nhiều người trong chúng ta thường mắc phải những sai lầm cơ bản mà không hề hay biết. Từ đó, khiến tóc yếu đi, gãy rụng mà còn làm cho tóc khô xơ, mất đi sức sống.

Nhiều người không nhận ra rằng cách gội đầu cũng quan trọng như chọn đúng loại dầu sử dụng. Sử dụng dầu gội không phù hợp, thoa lên tóc khô hoặc xả không đúng cách có thể làm tổn thương da đầu và chân tóc, làm chậm quá trình mọc tóc, gây gãy rụng.

4 sai lầm khi gội đầu khiến tóc chăm mãi không đẹp mà còn rụng như lá mùa thu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngay cả những thói quen như gội đầu bằng nước nóng hoặc bỏ qua việc chăm sóc da đầu cũng có thể tạo ra môi trường không lành mạnh cho tóc mới mọc.

Bằng cách tránh những sai lầm phổ biến này, sẽ giúp cải thiện sức khỏe của tóc, thúc đẩy tóc mọc nhanh, khỏe mạnh hơn. Dưới đây là 4 sai lầm khi gọi đầu mà nhiều người phạm phải. 

Gội đầu bằng nước quá nóng

Nước nóng có thể làm sạch bụi bẩn và dầu thừa trên tóc, nhưng nếu bạn gội đầu bằng nước quá nóng, nó có thể làm hỏng cấu trúc của tóc. Nhiệt độ cao sẽ làm mất đi độ ẩm tự nhiên của tóc, khiến tóc trở nên khô xơ và dễ gãy. Thay vì gội đầu bằng nước nóng, hãy sử dụng nước ấm hoặc lạnh. Nước ấm sẽ giúp mở lỗ chân lông trên da đầu, trong khi nước lạnh giúp se khít lỗ chân lông và giữ cho tóc được bóng mượt.

Thoa dầu gội trực tiếp lên tóc khô

Đổ dầu gội trực tiếp lên tóc khô là một sai lầm phổ biến. Tóc khô thường hấp thụ sản phẩm không đều, dẫn đến tình trạng tích tụ nhiều ở một số vùng và khô ở những vùng khác. Nếu không có nước để sản phẩm được phân phối đều, dầu gội có thể không làm sạch da đầu hiệu quả, để lại cặn bã có thể làm tắc nghẽn nang tóc.

4 sai lầm khi gội đầu khiến tóc chăm mãi không đẹp mà còn rụng như lá mùa thu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Để làm sạch tốt hơn, hãy luôn làm ướt tóc kỹ bằng nước ấm trước khi gội, sẽ cho phép dầu gội tạo bọt hiệu quả và thấm đều vào chân tóc hơn.

Không xả sạch xà phòng sau khi gội

Một sai lầm phổ biến khác là không xả sạch xà phòng sau khi gội. Nếu còn sót lại xà phòng trên tóc, nó sẽ khiến tóc trở nên bết dính và nặng nề. Hơn nữa, xà phòng còn có thể làm tắc nghẽn lỗ chân lông trên da đầu, dẫn đến tình trạng gàu và rụng tóc. Hãy chắc chắn rằng bạn xả sạch xà phòng bằng nước sạch, có thể dùng nước lạnh để giúp tóc trở nên bóng mượt hơn.

Sử dụng quá nhiều dầu gội

Dùng nhiều sản phẩm hơn không có nghĩa là tóc sẽ sạch hơn. Thực tế, sử dụng quá nhiều dầu gội có thể làm mất đi lớp dầu tự nhiên của da đầu, dẫn đến khô, kích ứng và gãy rụng. Gội đầu quá nhiều cũng có thể khiến da đầu tiết ra nhiều dầu hơn, tạo ra một chu kỳ không lành mạnh.

4 sai lầm khi gội đầu khiến tóc chăm mãi không đẹp mà còn rụng như lá mùa thu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Với hầu hết mọi người, một lượng dầu gội bằng đồng xu là đủ. Nếu bạn có mái tóc dày hoặc rất dài, có thể dùng nhiều hơn một chút, nhưng hãy luôn tạo bọt trong lòng bàn tay trước khi thoa lên da đầu, giúp phân phối dầu đều hơn.

