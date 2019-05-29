Chân dung kỹ thuật viên bệnh viện hiếp dâm bé gái 13 tuổi khi chụp X-quang

Xã hội 29/05/2019 15:21

Khi chụp X-quang cho bé gái 13 tuổi, Mùa A Chớ đã lợi dụng bệnh nhân nhỏ tuổi, kém hiểu biết để thực hiện hành vi đồi bại.

Sáng nay (29/5), Công an huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) cho biết cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Mùa A Chớ (SN 1991, kỹ thuật viên khoa Chẩn đoán hình ảnh thuộc Bệnh viện Đa Khoa huyện Quỳnh Nhai) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo điều tra, chiều 21/5, bé gái 13 tuổi (xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai) bị đau tức ở vùng ngực, ngứa toàn thân nên được gia đình cho đi khám tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Nhai. Bác sĩ khám bệnh chỉ định bệnh nhân đi chụp X-quang lồng ngực. 

Kỹ thuật viên chụp X-quang cho bé gái là Mùa A Chớ. Sau khi chụp xong, Chớ yêu cầu nữ bệnh nhân đi vào phòng phía trong (nơi rửa phim X-quang) để khám tiếp. 

Khi bé gái vào phòng trong, Chớ chốt cửa, yêu cầu cô bé cởi quần dài, sau đó hắn tự cởi quần trong và thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chân dung kỹ thuật viên bệnh viện hiếp dâm bé gái 13 tuổi khi chụp X-quang - Ảnh 1
Khi chụp X-quang cho bé gái 13 tuổi, Mùa A Chớ đã thực hiện hành vi đồi bại với nạn nhân - Ảnh: VOV

Bà P. (bà nội nạn nhân) là người đưa cháu gái đi khám. Khi thấy cháu đi quá lâu nên bà sốt ruột đi tìm. Tuy nhiên khi đến phòng chụp X-quang, bà P. thấy biển báo cấm nên không dám vào. Đến khi bé gái trở ra với vẻ mặt hoảng hốt, bà gặng hỏi và được cháu kể vừa bị xâm hại.

Vụ việc được lãnh đạo Bệnh viện huyện Quỳnh Nhai báo công an. Mùa A Chớ cùng các bên liên quan được đưa về trụ sở lấy lời khai.

Qua khám nghiệm hiện trường, công an đã thu giữ mẫu vật nghi là tinh trùng tại hiện trường vụ việc. Ngay trong tối xảy ra vụ việc, bé gái đã được đưa đi giám định tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La. Các bác sĩ cho biết nạn nhân có vết xước ngoài ở bộ phận sinh dục, song màng trinh không bị rách.

Kết quả trích xuất camera ngoài phòng chụp X-quang cho thấy tổng thời gian từ khi bé gái 13 tuổi vào phòng chụp cho đến lúc ra là 26 phút, thay vì 5-6 phút như bình thường. 

Tại cơ quan công an, Chớ đã thừa nhận lợi dụng nghề nghiệp để thực hiện hành vi đồi bại với bé gái 13 tuổi. Nghi can này có thể sẽ bị phạt tù 12 - 20 năm về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, trong đó nạn nhân thuộc diện người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh.

Kỹ thuật viên chụp X-quang bị tố hiếp dâm bệnh nhân 13 tuổi

Kỹ thuật viên chụp X-quang bị tố hiếp dâm bệnh nhân 13 tuổi

Kỹ thuật viên của Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) bị tố hiếp dâm bé gái 13 tuổi khi đang chụp X quang phổi cho bệnh nhân này.

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