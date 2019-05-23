Kỹ thuật viên chụp X-quang bị tố hiếp dâm bệnh nhân 13 tuổi

Xã hội 23/05/2019 11:42

Kỹ thuật viên của Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) bị tố hiếp dâm bé gái 13 tuổi khi đang chụp X quang phổi cho bệnh nhân này.

Cơ quan chức năng huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) đang xác minh làm rõ thông tin một kỹ thuật viên của bệnh viện bị tố hiếp dâm bé gái 13 tuổi khi đang chụp X quang phổi cho bệnh nhân này.

Vụ việc xảy ra tại Khoa chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Nhai vào chiều 21/5 vừa qua.

Sau khi anh Mùa A Ch. (kỹ thuật viên) chẩn đoán hình ảnh chụp X-quang phổi cho một bệnh nhân nữ 13 tuổi (trú xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai), bệnh nhân này đã báo với người nhà rằng bị anh Ch. hiếp dâm. Ngay sau đó, người thân bé gái đã xông vào phòng khám đòi đánh anh Ch. Rất đông bệnh nhân và người nhà đã kéo đến gây mất trật tự tại bệnh viện, theo VOV.

Nhận tin báo, ban giám đốc bệnh viện đã mời công an huyện đến điều tra làm rõ vụ việc. Anh Mùa A Ch. cùng các bên liên quan cũng đã được mời về trụ sở lấy lời khai.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Kỹ thuật viên chụp X-quang bị tố hiếp dâm bệnh nhân 13 tuổi - Ảnh 1
Kỹ thuật viên chụp X-quang bị tố hiếp dâm bệnh nhân nữ 13 tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Trước đó vào giữa năm 2018, một nam điều dưỡng tại Nha Trang đã thừa nhận hành vi hiếp dâm với nữ bệnh nhân 57 tuổi khiến dư luận bức xúc.

Sáng 24/7/2018, bà H. (tên đã thay đổi) đến Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Nha Trang khám đại tràng. Sau khi thăm khám, các bác sĩ chỉ định nội soi kiểm tra. Trong quá trình nội soi đã tiến hành gây mê bệnh nhân.

Trưa cùng ngày, sau khi nội soi, các bác sĩ ra khỏi phòng, giao nữ bệnh nhân cho điều dưỡng viên Hoàng Văn Dương (25 tuổi, quê Quảng Bình) vệ sinh cá nhân, chờ hồi tỉnh sau gây mê.  

Khoảng 12 giờ 50 cùng ngày, bà H.  cảm nhận được có người đang xâm hại mình, nhưng do tác dụng của thuốc mê nên không thể chống cự. Sau khi tỉnh lại, nữ bệnh nhân yêu cầu gặp giám đốc bệnh viện và điều dưỡng Dương để làm rõ. 

Tiếp đó, bà H. đến cơ quan công an trình báo vụ việc. Sau khi được triệu tập để xác minh, điều dưỡng Hoàng Văn Dương đã thừa nhận hành vi đồi bại của mình.

"Trong lúc vệ sinh cơ thể bệnh nhân tôi đã nảy sinh ý định quan hệ. Lợi dụng lúc chị ấy chưa tỉnh thuốc mê, tôi đã thực hiện hành vi", Dương khai nhận.         

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