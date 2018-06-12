Đang cắt tóc cho người bệnh tâm thần, cô gái trẻ bất ngờ bị bệnh nhân ngồi bên cạnh sờ soạng vào mông và vùng kín.

Cách đây ít giờ, đoạn clip ghi lại cảnh cô gái trẻ bị sàm sỡ khi đang cắt tóc cho người khác thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Theo tài khoản đăng tải đoạn clip, cô gái này đang đi làm tình nguyện, công việc của cô là cắt tóc cho những bệnh nhân tâm thần.

Hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, cô gái trẻ đang cắt tóc cho một bệnh nhân thì bị người đàn ông bên cạnh bất ngờ sờ vào mông. Cô gái lập tức tránh né "bàn tay hư hỏng" này rồi tiếp tục tập trung vào công việc. Tuy nhiên, người đàn ông kia lại đưa tay ra trước sờ vào vùng nhạy cảm của cô. Cô gái theo quán tính đã đánh vào tay anh này và chỉ biết "cười trừ" cho qua chuyện.

Clip: Cô gái bị sàm sỡ khi cắt tóc cho bệnh nhân tâm thần

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, clip được chia sẻ và bình luận vô cùng sôi nổi.

"Thay vì hét toáng lên cô ấy lại chỉ cười trừ, đồng thời tỏ ra rất ái ngại với người xung quanh. Chăm sóc cho bệnh nhân tâm thần là công việc khó khăn, vất vả lại không kém phần hiểm nguy. Dù sao cũng cảm ơn tấm lòng của cô gái này", H.A. bình luận.

Đang cắt tóc cho người bệnh tâm thần, cô gái trẻ bị bệnh nhân ngồi bên cạnh sờ vào mông... - Ảnh cắt từ clip

"Xem clip thấy vừa hài lại vừa sợ. Thiết nghĩ khi làm những việc này các cô gái nên cẩn thận. Vì người bệnh không thể kiểm soát được hành vi dễ dẫn đến những hành động sai trái. Cảm ơn cô gái và mọi người đã quan tâm, chăm sóc những bệnh nhân tâm thần", Y.T. bày tỏ.

...Thậm chí là vùng kín khiến cô nàng chỉ biết ái ngại, cười trừ - Ảnh cắt từ clip

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