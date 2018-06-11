Người đàn ông chở một bé gái không đội nón bảo hiểm phóng như bay trên cầu khiến người xem sợ thót tim.

Sáng nay (11/6), diễn đàn chuyên dành cho ô tô trên Facebook đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông chở một bé gái không đội nón bảo hiểm phóng như bay trên cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội) khiến cộng đồng mạng xôn xao. Đáng nói, người đàn ông này liên tục lạng lách qua dòng xe cộ đông đúc, thậm chí liều mạng vượt xe ô tô rất ẩu khiến nhiều người sợ thót tim.

Clip: Người đàn ông chở bé gái không đội nón bảo hiểm lạng lách, vượt ẩu trên cầu

"Tôi cũng có con nhỏ, xem xong clip này mà nổi da gà. Bé gái không đội nón bảo hiểm, ngồi vẹo hẳn sang một bên thế kia, chỉ cần va chạm nhẹ thôi hậu quả cũng rất khó lường. Chưa kể người đàn ông kia còn vượt ẩu, chạy lấn làn ô tô nữa, thật là vô trách nhiệm quá đi mất", Trường Vũ bình luận.

Người đàn ông chở bé gái lạng lách, vượt ẩu trên cầu khiến dân mạng bức xúc - Ảnh cắt từ clip

"Không đội nón bảo hiểm cho con bé đã đáng trách lắm rồi, lại còn lạng lách vượt ẩu thế kia. Trên cầu lại đông đúc xe cộ qua lại, lỡ bị tai nạn thì làm sao? Chưa kể còn gây nguy hiểm cho người khác nữa. Người lớn gì mà tắc trách quá", Hải Yến bày tỏ.

"Chạy xe như thế có khác gì trêu ngươi thần chết không. Coi clip cảm giác như bé gái kia sắp rớt ra ngoài tới nơi. Nếu bị cảnh sát giao thông bắt gặp không biết bị phạt bao nhiêu lỗi nữa. Đã lạng lách vượt ẩu còn chở người không đội nón bảo hiểm, lấn làn ô tô", Đăng Nguyên cho biết.

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