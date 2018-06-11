Mới đây, cư dân mạng chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh một bé gái khoảng 6 - 7 tuổi hướng dẫn cách đối phó với yêu râu xanh biến thái. Gương mặt xinh xắn, biểu cảm đáng yêu cùng cách truyền đạt mạch lạc, rõ ràng giúp cô bé "đốn tim" người xem, đồng thời bài học phòng tránh các đối tượng xấu cũng trở nên gần gũi hơn với các bạn nhỏ.

"Yêu râu xanh biến thái có biểu hiện là giới tính nam, bất kể già hay trẻ. Có biểu hiện vuốt tóc, sờ má, vuốt ve, động chạm vào cơ thể, sờ vào vùng kín. Chúng ta phải làm gì để đối phó?

Từ nhỏ phải có ý thức bảo vệ cơ thể như ăn mặc lịch sự, tác phong đoan trang. Không dễ dãi trong các mối quan hệ và không nghe những lời dụ dỗ, lôi kéo. Không hành động sai trái, bắt chước hành động của người lớn trong phim ảnh. Luôn cảnh giác trước tất cả, hạn chế đi lại vào buổi tối, qua những nơi vắng vẻ ít người. Phải cảnh giác với nam giới xung quanh.

Không đi đâu mà không có người lớn. Rời xa tay mẹ là bão tố. Ánh mắt giọng nói rất quan trọng, không được hoảng sợ, run rẩy, phải thật bình tĩnh.

Gặp biến thái giọng phải cương quyết: 'Không! Bỏ tay ra, bỏ ra'". Cách nói chuyện của cô bé khiến ai nấy phì cười vì quá đáng yêu, hài hước, đồng thời gật gù tán thành vì bé gái nói quá đúng.

Cuối cùng, cô bé khuyên các bạn nhỏ nên chơi chỗ đông người và có bố mẹ: "Đừng hoảng sợ, hãy cẩn trọng!".

Biểu cảm siêu đáng yêu và bài học thiết thực của bé gái 'đốn tim' cư dân mạng - Ảnh cắt từ clip

Clip trên lập tức gây bão mạng bởi sự đáng yêu, hài hước và những thông điệp vô cùng thiết thực. Một số bậc phụ huynh còn lấy đoạn clip này cho con nhỏ của mình xem để học hỏi.

"Cô bé đáng yêu quá đi mất. Thấy bé vừa có nét dạn dĩ, khôn lanh của người lớn, lại vừa nhí nhảnh đáng yêu đúng lứa tuổi. Thời buổi bây giờ tội phạm ấu dâm, biến thái đầy rẫy nên việc giáo dục cách phòng tránh cho trẻ là vô cùng cần thiết. Ngoài ra các bậc phụ huynh cũng phải luôn quan tâm, theo sát con để tránh những việc đáng tiếc có thể xảy ra", Hải Yến bình luận.

"Cha mẹ cô bé đúng là biết cách dạy dỗ con, rất đáng để mình và các phụ huynh khác phải học tập. Mình cũng sẽ cố gắng dạy con gái như vậy để chủ động phòng tránh kẻ xấu", Thu Minh bày tỏ.