Tài xế Grab đòi chạm vào quần lót bé 9 tuổi sẽ bị xử phạt hành chính 100.000 đồng?

Tin nóng 20/05/2018 15:03

Tại cơ quan công an, tài xế grab Phạm Văn Hải đã thừa nhận hành vi quấy rối tình dục bé gái 9 tuổi. Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Tài xế Grab thừa nhận quấy rối tình dục bé 9 tuổi

Mới đây, dư luận xã hội chấn động trước câu chuyện bé gái 9 tuổi bị tài xế Grab quấy rối tình dục bằng nhiều lời lẽ tục tĩu. Người tố cáo vụ việc là chị Nguyễn Thùy Linh (quận Tây Hồ, Hà Nội). Chị Linh cho biết, tài xế tên Phạm Văn Hải (30 tuổi, trú phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ) đã có hành vi quấy rối tình dục con gái chị khiến cháu bé vô cùng ám ảnh, hoảng loạn.

Theo lời kể của chị Linh, vì chuyện riêng gia đình nên gần 1 tháng nay, con gái chị thường xuyên phải đi học bằng Grab, cả Grabcar và Grabike. Ngày 16/5, chị vẫn cho con đi học như bình thường. Đến chiều về, con gái chị đã kể lại cho mẹ nghe mọi chuyện trong trạng thái hoảng hốt, sợ hãi.

"...Chú ý cứ hỏi con linh ta linh tinh. Chú hỏi con thích màu gì, hỏi mẹ thích màu gì, con mặc quần ở trong màu gì, có bao giờ con nhìn thấy ngực mẹ chưa, con có biết mẹ mặc quần ở trong màu gì không. Rồi chú ý hỏi con là cho chú chạm vào quần lót của con được không?", bé gái 9 tuổi đã kể rõ mọi chuyện sau khi mẹ gặng hỏi.

Clip: Cháu bé 9 tuổi kể chuyện bị tài xế Grab quấy rối tình dục

Lãnh đạo Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đã triệu tập tài xế Phạm Văn Hải lên để làm việc. Tại cơ quan công an, Hải đã thừa nhận hành vi của mình. Hiện cơ quan công an đang cũng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Tài xế quấy rối tình dục bé 9 tuổi bị xử lý thế nào?

Luật sư Trần Tuấn Anh - Giám đốc Công ty Luật Minh Bạch cho rằng, hành vi dùng lời nói quấy rối tình dục bé gái 9 tuổi của tài xế grab rất đáng bị lên án. Tuy nhiên, rất khó để kết luận hành vi này là dâm ô trẻ em. Về cơ bản, dâm ô là hành vi chạm vào bộ phận sinh dục, bộ phận nhạy cảm trên cơ thể như ngực, mông,...

Tài xế Grab đòi chạm vào quần lót bé 9 tuổi sẽ bị xử phạt hành chính 100.000 đồng? - Ảnh 1
Tài xế Phạm Văn Hải thừa nhận quấy rối tình dục bé 9 tuổi - Ảnh cắt từ clip

Theo luật sư, tài xế Grab sẽ bị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội,…

"Người quấy rối 'Có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác' thì bị xử phạt vi phạm hành chính từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng", luật sư Tuấn Anh trao đổi với Dân Việt.

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"Khi tôi đang đi làm thuê, con gái lớn có gọi điện nói nghi M. có thai nên tôi tức tốc trở về. Về nhà, tôi thấy cháu nhợt nhạt, xanh xao và mệt mỏi, tôi gượng hỏi cháu mới nói bị bác N. cưỡng ép quan hệ", người cha gạt nước mắt kể lại.

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