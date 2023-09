Tài xế Grab đòi chạm vào quần lót bé 9 tuổi sẽ bị xử phạt hành chính 100.000 đồng?

Clip: Cháu bé 9 tuổi kể chuyện bị tài xế Grab quấy rối tình dục

Lãnh đạo Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đã triệu tập tài xế Phạm Văn Hải lên để làm việc. Tại cơ quan công an, Hải đã thừa nhận hành vi của mình. Hiện cơ quan công an đang cũng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Tài xế quấy rối tình dục bé 9 tuổi bị xử lý thế nào?

Luật sư Trần Tuấn Anh - Giám đốc Công ty Luật Minh Bạch cho rằng, hành vi dùng lời nói quấy rối tình dục bé gái 9 tuổi của tài xế grab rất đáng bị lên án. Tuy nhiên, rất khó để kết luận hành vi này là dâm ô trẻ em. Về cơ bản, dâm ô là hành vi chạm vào bộ phận sinh dục, bộ phận nhạy cảm trên cơ thể như ngực, mông,...

Tài xế Phạm Văn Hải thừa nhận quấy rối tình dục bé 9 tuổi - Ảnh cắt từ clip

Theo luật sư, tài xế Grab sẽ bị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội,…

"Người quấy rối 'Có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác' thì bị xử phạt vi phạm hành chính từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng", luật sư Tuấn Anh trao đổi với Dân Việt.